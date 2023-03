Keeper scoret fra 101 meter – har søkt om verdensrekord

Cobresal ledet 2-0 over Colo-Colo da Requena klarerte ballen fra egen 16-meter. Ballen fløy over hele banen, over hodet til Colo-Colo-keeper Brayan Cortés og i mål.

– Jeg spurte Juan Silva, klubbens trener, om jeg burde sende inn en rekordsøknad, og han sa til meg, «ja, selvfølgelig», sa Requena til Radio Bio Bio.

Ifølge TNT Sports Chile ble målet scoret fra rundt 101 meter, noe som vil være ny verdensrekord dersom Guinness rekordbok godkjenner det.

– Nå venter vi på det som skal til for å verifisere avstanden. Silva fortalte meg at ANFP (Det chilenske fotballforbundet) hadde ringt ham for å sjekke dimensjonene på banen, sa Requena.

Den nåværende rekorden er på litt over 96 meter og ble satt i 2021 av Tom King under en kamp mellom Newport County og Cheltenham Town i Storbritannia.

Kampen endte til slutt 3-1 til Cobresal.