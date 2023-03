Ørjan Nyland: – Vesentlig bedre inngang enn sist

– Det er en vesentlig bedre inngang til denne samlingen enn sist. Jeg føler meg i bra slag, har fått stå kamper og skaffet meg kamptrening. Jeg skulle selvfølgelig ønske meg flere kamper, men jeg tar det jeg får, sier Nyland til NTB.

Han var Norges førstevalg også som klubbløs i fjor, men nå er han i RB Leipzig, en av Tysklands beste klubber. Han sitter for det meste på benken mens Janis Blaswich står i målet, men Nyland har fått tillit både i en seriekamp og en cupkamp, og laget hans vant begge.

– Jeg føler at jeg gjorde det bra i kampene jeg fikk spille. Da er det ikke så mye mer man kan gjøre enn å jobbe på trening hver dag og vise at du er klar. Det er en kjempeklubb med landslagsspillere stort sett i hver posisjon, så det er en fin plass å være, sier han.

– Den siste tiden har vi hatt noen resultater og prestasjoner som ikke var optimale, og det kan jo være med å åpne opp ting for meg. Jeg må bare fortsette å stå på, og ta sjansen hvis den byr seg.

Bankuttak

Erling Braut Haaland var sterkt delaktig i en av Leipzig-nedturene, med fem mål i mesterligakampen nylig. Nyland får ikke hjelp av Haaland-mål i jakten på et godt resultat for landslaget lørdag. Tirsdag våknet spillerne til nyheten om at Manchester City-spilleren måtte forlate samlingen på grunn av skade.

– Skader er sånt som skjer, men selvfølgelig er det kjipt at han er ute. Vi har vært i den situasjonen før og vet hva vi går til. Vi har løst det på en bra måte tidligere, også i vanskelige bortekamper. Vi får hente fram de erfaringene fra banken, og så tar vi alle litt ekstra ansvar og leverer godt likevel, sier Nyland.

På landslaget har han vært Ståle Solbakkens førstevalg i halvannet år og spilt 14 av de 15 siste kampene. Under fjorårets 9-0-seier over Armenia hadde han permisjon på grunn av barnefødsel. Totalt er Nyland oppe i 42 landskamper siden debuten i 2013.

På tide

32-åringen er en av ikke veldig mange i landslagstroppen som er gammel nok til å huske sist Norge var i sluttspill. Han vil gjerne være en av dem som bryter den langvarige sluttspilltørken.

– Ja, definitivt. Det er på tide nå, sier han til NTB.

Norge har feilet i elleve kvalifiseringer på rad, og Nyland har spilt i de fire siste. Han håper at hans femte krones med suksess.

– Vi har fått en tøff start med to vanskelige bortekamper, men så har vi fire hjemmekamper på de neste fem. Det er da vi er nødt til å legge det største grunnlaget, men det betyr ikke at vi ikke har lyst til å vinne de to kampene på denne samlingen. Det er det vi går for. Det handler om å ta flest mulig poeng, og så satser vi på at det til slutt ender i favør av oss.