Det var Skistads fjerde seier for sesongen. Hun hang godt med Sundling i finalen og slo henne så vidt i spurten.

– Det var morsomt, jeg er veldig glad, sa Skistad i et intervju med arrangøren vist på Viaplay.

Sundling viste styrke gjennom hele dagen og vant med Skistad på 2.-plass i både prolog, kvartfinale og semifinale.

Mathilde Myhrvold endte sist i semifinaleheatet med Skistad. I heat nummer to falt Ane Appelkvist Stenseth i en sving, og dermed ble det stopp i semifinalen også for henne.

Weng og Diggins røk ut



Verdenscupleder Tiril Udnes Weng ble nummer tre i sitt kvartfinaleheat og stoppet der. Hun økte likevel ledelsen i sammendraget ettersom Jessie Diggins også røk ut i kvartfinalen med svakere tid.

Foruten Weng ble Maria Hartz Melling og Julie Myhre slått ut i kvartfinalen. Myhre var uheldig og falt i sin kvartfinale, og dermed endte hun sist.

Lotta Udnes Weng røk overraskende ut allerede i prologen. Hun hadde 31. beste tid, mens de 30 beste gikk videre.

Nytt for Tallinn-rennet var at man testet ordningen med samme skismurning for alle løpere. Løperne har sine egne ski og bruker egne smørere, men produktene under skiene skal være de samme.