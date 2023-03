Solbakkens resept: La de beste være best

– Martin (Ødegaard) var i fjor den som sto bak flest målsjanser i landslaget, Erling (Haaland) var den som scoret mest. Vi spilte mot gode lag, og vi fikk det til da. Det er små marginer i kvalifiseringene, og for å få det til å bikke vår vei vil det være best å ha de presumptivt beste spillerne i de beste posisjonene flest mulig ganger. Det vil bidra til å få flest mulig poeng, sier Solbakken.

Han mener at alle i laget må bidra til det.

– Vi må se ut som et lag. Hvis vi spiller på vårt beste, er det lettere for dem (Haaland og Ødegaard) å være krydder. Samtidig vil det være naivt å tro at det er det samme som når de spiller for klubblaget. Vi er ikke Arsenal, og vi er ikke Manchester City. Spania har i snitt hatt ballen 68-69 prosent av tiden, og de har ett hjemmetap i kvalifisering på 2000-tallet. Da er det naivt å tro at vi skal gå ut og dominere slik at Martin får ballen like ofte som han får den i Arsenal, eller at Erling skal få like mange sjanser som når City spiller mot Leipzig eller Burnley.

Naivt

Han mener at stjernene løser utfordringene godt.

– Motstanderne er ofte oppmerksomme på rommene hvor Martin liker å være, men det løste han veldig godt i nasjonsligaen i fjor. Erling får også spesialoppvartning, men det handler om å gi ham oppspill. Han har ofte flere berøringer hos oss enn hos City. Mot Spania kan vi ikke regne med å få mange sjanser, og da vil det være bra om sjansene vi får kommer til ham.

Han fikk på mandagens pressekonferanse spørsmål om hvordan Norge kan få enda mer ut av Haaland.

– Vi kan ikke klage på noe av det han har gjort i landslaget. Han hadde et fantastisk landslagsår i fjor. Han var god også i den kampen vi ikke var så gode i, bortekampen mot Slovenia. Han ligger stort sett på snittet han gjør i klubbkamper.

Press

Etter at Norge tapte den avgjørende VM-kvalifiseringskampen i Nederland høsten 2021, sa Solbakken at han var 100, eller iallfall 99, prosent sikker på at Norge ville komme til EM-sluttspillet i 2024. Han medgir at han føler på press.

– Det gjør jeg jo. Målet har hele tiden vært 2024, og det ville vært merkelig hvis jeg ikke kjente på det. Det viktigste er at vi klarer å prestere, men vi har ganske få kamper. Det er åtte kamper, og marginene er små. Vi må prøve å få marginene til å bikke i vår retning.

Solbakken likte ikke å få spørsmål om sin framtid som landslagssjef allerede før første kamp i kvalifiseringen er spilt.

– Det blir en slitsom diskusjon, for vi har ikke spilt et sekund ennå. Det vil ha skjedd veldig mye når vi kommer så langt, og det har jeg ikke tid til nå. Vi konsentrerer oss om det vi vil, som er å få nok poeng til å komme oss til EM.