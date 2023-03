Defensiv lysning i Solbakkens EM-kvalifiseringstropp

Da Ståle Solbakken tok ut troppen, var den full av offensive utropstegn og defensive spørsmålstegn. I helgen fikk mange av spillerne i bakre ledd etterlengtet spilletid og positive opplevelser som gir selvtillit inn mot kampene som venter i Spania og Georgia.

Leo Østigård, Birger Meling og Marcus Holmgren Pedersen har slitt med spilletid, men fikk innhopp og bidro til sterke borteseirer for sine lag. Julian Ryerson er på tabelltopp i Bundesliga, og med unntak for Andreas Hanche-Olsen (uavgjort) ble det seier for alle forsvarsspillerne i troppen som spilte i helgen.

Av de 26 uttatte spilte 16 fra start i helgen, mens seks kom inn som innbytter. To var ubenyttet reserve, en utestengt og en (Kristoffer Ajer) ute med skade.

Ajer har mistet de to siste Brentford-kampene med leggtrøbbel og er usikker til landskampene.

Førstekeeper Ørjan Nyland har fortsatt spilt bare en seriekamp og en cupkamp siden han kom til RB Leipzig, men han har en god treningshverdag i en av Tysklands beste klubber.

Framover på banen er det mye å glede seg over. Haaland har scoret åtte mål på sine to siste kamper før han skal lede Norges angrep i de første kampene på vei mot det som kan bli Norges første sluttspill på 24 år. Martin Ødegaard, Sander Berge, Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt er blant andre som hadde positive opplevelser i helgen.

Fredrik Aursnes har storspilt for Benfica den siste tiden, men han var utestengt i helgen og fikk litt ekstra hvile før landskampene.

Dette er status for spillerne i troppen helgen før landslaget samles i Marbella:

Målvakter:

Ørjan Nyland – ubenyttet reserve i RB Leipzigs 0-1-tap for Bochum lørdag.

Jacob Karlstrøm – spilte hele kampen da tittelforsvarer Molde røk ut av cupen i straffesparkkonkurranse mot Stabæk etter 1-1 lørdag. Reddet ett av 11 straffespark, scoret selv på straffe.

Egil Selvik – voktet målet i Haugesunds 3-0-seier over Sandnes Ulf i treningskamp fredag.

Backer:

Kristoffer Ajer – ute med leggskade i Brentfords 1-1-kamp mot Leicester lørdag

Fredrik Bjørkan – spilte hele kampen i Bodø/Glimts 5-3-seier over Viking i NM-kvartfinalen lørdag

Birger Meling – hjalp Rennes til 2-0-seier borte mot Paris Saint-Germain søndag. Kom inn i 5. minutt da venstreback Adrien Truffert måtte ut med skade.

Stian Gregersen – spilte hele kampen da Bordeaux vant 1-0 over Nîmes lørdag. Laget er på opprykksplass i Ligue 2.

Andreas Hanche-Olsen – spilte hele kampen da Mainz spilte 1-1 hjemme mot Freiburg søndag med utligning på overtid.

Marcus Holmgren Pedersen – spilte 27 minutter som innbytter da Feyenoord vendte til 3-2-seier borte mot Ajax søndag.

Julian Ryerson - spilte 78 minutter i Borussia Dortmunds 6-1-seier over Köln lørdag. Laget topper tabellen.

Stefan Strandberg – spilte hele kampen i Vålerengas 3-2-seier over Strømsgodset i treningskamp fredag.

Leo Østigård – spilte 20 minutter som innbytter i Napolis 4-0-seier borte mot Torino søndag. Det var hans første serieminutter etter VM-pausen.

Midtbanespillere:

Fredrik Aursnes – utestengt for gule kort i Benficas 5-1-seier over Vitória Guimarães lørdag.

Patrick Berg - spilte hele kampen da Bodø/Glimt slo Viking i cupen lørdag.

Sander Berge – spilte hele kampen og la opp til vinnermålet på overtid da Sheffield United slo Blackburn 3-2 i FA-cupens kvartfinale søndag.

Ola Brynhildsen – kom inn i 62. minutt av Moldes cupkamp mot Stabæk. Straffesparket hans mot gamleklubben ble reddet.

Mats Møller Dæhli – Nürnberg – spilte hele kampen da Nürnberg fikk 2-2 borte mot Arminia Bielefeld fredag.

Mohamed Elyounoussi – spilte 69 minutter i Southamptons 3-3-kamp mot Tottenham lørdag.

Ola Solbakken – kom inn i det 84. minutt av Romas 0-1-tap for Lazio i byderbyet søndag

Morten Thorsby – ubenyttet reserve da Union Berlin slo Eintracht Frankfurt 2-0 søndag.

Kristian Thorstvedt – spilte 57 minutter i Sassuolos 1-0-seier over Spezia fredag.

Hugo Vetlesen – spilte hele kampen i Bodø/Glimts cupseier mot Viking lørdag

Martin Ødegaard – spilte hele kampen da Arsenal slo Crystal Palace 4-1 søndag og skaffet åtte poengs luke på tabelltopp i Premier League.

Spisser:

Erling Braut Haaland – spilte 62 minutter og scoret tre mål i Manchester Citys 6-0-seier over Burnley i FA-cupen lørdag. Har åtte mål på de to siste kampene.

Jørgen Strand Larsen – spilte 31 minutter som innbytter i Celtas 3-1-seier over Espanyol lørdag.

Alexander Sørloth – spilte 63 minutter da Real Sociedad slo Elche 2-0 søndag. Ble byttet ut med Mikel Oyarzabal, som er i Spanias tropp.