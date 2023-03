Barcelona avgjorde dramatisk El Clásico på overtid – fikk luke på tolv poeng

To minutter på overtid styrte Kessie inn vinnermålet. Det kom da Real Madrid hadde satset hardt i angrep og etterlatt seg et enormt bakrom.

Søndagens seier gjør at Barcelona har en tolv poengs luke til erkefienden. Mye skal gå galt om ikke La Liga-tittelen ender på Camp Nou. Tolv runder gjenstår av sesongen.

– Du kan aldri si at det er avgjort, men avstanden gjør det vanskelig for dem. Det er opp til oss, og det er det viktigste, sa Barcelonas utligningsmann Sergi Roberto etterpå.

Før hjemmeeuforien så Robert Lewandowski flere muligheter bli reddet av Real-keeper Thibaut Courtois, men i sluttfasen var også gjestene fra hovedstaden farlige.

VAR-drama

Og i det 81. minutt trodde Marco Asensio at han hadde slått til som superinnbytter. Etter fire minutter på banen plasserte han pent ballen i Barcelona-buret. Gleden var stor i Real-leiren, men den forsvant da det viste seg at målet skulle sjekkes av VAR.

Etter en langdryg vurdering ble scoringen annullert for en svært marginal offside. I stedet var det Kessie som ble kveldens innbytterhelt. Ivorianeren entret gressteppet til samme tid som Asensio.

– Det var store svingninger i kampen. Da føles det ekstra godt å få et sent mål, og det var fantastisk at det skjedde foran våre egne supportere, sa Roberto.

Klarerte i eget nett

Før pause tok Real Madrid ledelsen etter et smått absurd selvmål fra Ronald Araújo. Han blokkerte innlegget til Vinícius Júnior, men endte opp med å styre det bak egen keeper.

Helt på tampen av førsteomgangen kom 1-1. En andreball havnet hos Roberto, og da nølte han ikke med å hamre den i hjørnet bak Courtois.

Real Madrid er regjerende La Liga-mestere, men må etter alt å dømme gi slipp på tronen. De liljehvite kan fortsatt få en vellykket sesong om det blir suksess som tittelholder i mesterligaen.