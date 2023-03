Marte Olsbu Røiseland nummer to i karrierens siste renn

Den profilerte og meritterte sørlendingen er den mestvinnende norske kvinnelige skiskytteren gjennom tidene, og i VM i 2020 tok hun medaljer i samtlige øvelser. Det ble fem gull og to bronse.

Under årets VM ble det to gull i stafett og en individuell bronse.

Totalt har hun vunnet 13 gull og fire bronse i VM-sammenheng. Hun har også tre gull, to sølv og to bronse fra OL.

Røiseland tok i alt 17 enkeltseirer i verdenscupen (38 totalt). Etter søndagens fellesstart på hjemmebane i Holmenkollen var det slutt for 32-åringen.

Der ble det ingen seier på enden av en svært suksessrik karriere, men hun var nærmest vinner Hanna Öberg. Med én bom fikk Røiseland en sterk avslutning på hjemmebane.

Røiseland slet med helseutfordringer i første halvdel av sesongen og gikk ikke sitt første verdenscuprenn før i januar. Det var like før VM.

I etterkant har Froland-jenta prestert godt og avsluttet karrieren med et kjemperenn i Kollen.

Takket av

Hun takket de oppmøtte på langsiden før hun passerte målstreken. En synlig beveget Røiseland fikk en god klem av Öberg i mål.

– Hun fortjener alt av oppmerksomhet hun kan få. Det er stort og ikke minst det løpet hun setter sammen på en slik dag. Det er ikke ord til å beskrive, sa skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen på TV 2s sending.

Også Tiril Eckhoff la opp denne sesongen. Hun gikk ikke noen renn, men ble takket av sammen med Røiseland i Holmenkollen.

Det norske støtteapparatet stilte med T-skjorter med bilde av Røiseland og Eckhoff og påskriften «dronningene våre».

– En helt fantastisk avslutning. Det er veldig trist for oss som lag at de to beste gir seg, men da var det viktig for oss å gi dem en perfekt avslutning. Vi fikk det vi ønsket, sa trener Sverre Huber Kaas til TV 2.

– Har ikke sunket inn

Ingrid Landmark Tandrevold tok sølv på fellesstarten i VM i Oberhof i februar. Søndag ble det tøffere for Fossum-jenta som ikke greide å hevde seg helt i toppen. Hun ble nummer 19 med seks bom.

To plasser foran var Karoline Knotten. Hun holdt seg til tre bomskudd. Hun har ikke rukket å tenke over karriereslutten til sine lagvenninner ennå.

– Det har ikke sunket inn ennå. Det kommer nok til å komme etter hvert, tenker jeg. Jeg kommer til å savne dem veldig i gruppa, sa Knotten.

Franske Anaïs Chevalier-Bouchet, som også avsluttet karrieren søndag, ble nummer tre.