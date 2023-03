Thingnes Bø avsluttet sesongen på perfekt vis – vant fellesstarten i Holmenkollen

29-åringen hadde allerede vunnet sprinten og jaktstarten i den avsluttende verdenscuphelgen i Holmenkollen.

Stryningen vant med 26,2 sekunder ned til Niklas Hartweg på 2.-plass. Vetle Sjåstad Christiansen spurtet inn til 3.-plass og vant dermed verdenscupen i fellesstart.

Thingnes Bø og Martin Ponsiluoma fikk tidlig en luke ned til resten av konkurrentene. Duoen skjøt imidlertid hver sin bom på første liggende skyting og mistet derfor ledelsen.

Christiansen, Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø lå innenfor topp sju med Benedikt Doll i front ut fra første skyting.

Hartweg var først ut etter andre liggende skyting. Deretter fulgte Christiansen, Thingnes Bø og Bø på plassene bak.

På første stående skyting hadde Thingnes Bø nok en gang sørget for en luke. En rask og feilfri serie sørget for at stryningen hadde et jerngrep om seieren. 29-åringen skjøt én bom på den siste stående skytingen, men gikk ut med 16,7 sekunder ned til Hartweg.

Dermed kontrollerte han inn til seier.