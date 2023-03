Regjerende mester Molde ute av cupen etter straffedrama mot Stabæk

Dermed er Stabæk, som spilte på nivå to i fjorårets sesong, klar for semifinale.

Veton Berishas scoring før pause så lenge ut til å sende Molde videre i NM i et sjansefattig oppgjør på Kadettangen i Bærum. Sju minutter før full tid sørget likevel Kasper Waarst Høgh for ekstraomganger da han utlignet for hjemmelaget.

120 minutter med fotball var mye forlangt av to lag som ennå ikke er ordentlig i gang med sesongen. I ekstraomgangene ble det langt flere tilfeller av kramper enn mål, og lagene måtte dermed ut i straffesparkkonkurranse.

I straffesparkkonkurransen kom det heller ingen snar avgjørelse. Begge lag bommet og scoret om hverandre og det var først da Bakenga satte sin andre fra ellevemetersmerket at hjemmelaget kunne juble for avansement.

I neste runde venter enten Brann eller Sandefjord. Hvem det blir avgjøres søndag.

Tre kvartfinaler gjenstår denne helgen, før semifinalene 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai. Molde er regjerende mester.