Likevel økte han ledelsen til Stefan Kraft i Raw Air-sammendraget. Østerrikeren fikk kanskje verst forhold av alle og landet på 113 meter i 2. omgang. Anze Lanisek passerte østerrikeren, og Granerud leder med 35,5 poeng på sloveneren sammenlagt.

– Det ble et rart renn, og det går verst utover Kraft. Vi driver og kjemper om å vinne en turnering her, og da blir det jo litt rart. Jeg følte ikke at jeg trakk noe heldig lodd selv i dag, men det var ikke så ille som det han fikk i 2. omgang, sa Granerud til TV 2.

Dawid Kubacki vant hopprennet etter svev på 137,5 og 138,5 meter. Lanisek ble nummer to og Daniel Tschofenig nummer tre.

Kraft endte på 8.-plass og falt til 3.-plass i sammendraget.

– Det latterligste jeg har vært med på

Flere av de norske hopperne fikk store problemer med bak- eller sidevind. Det florerte med ironiske smil og syrlige kommentarer fra nordmennene på sletta.

– Jeg har aldri vært så sjanseløs i et hopp noensinne. Jeg har aldri kjent så mye bakvind over kulen. Det er det latterligste jeg har vært med på, sa Johann André Forfang til TV 2 etter å ha landet på 120 meter i finaleomgangen.

Tromsø-hopperen slet med å roe seg ned under intervjuet.

– Det koker. Jeg må gå, avsluttet han.

Skiftende forhold

Granerud var nummer sju etter første omgang og klarte å strekke seg til 131,5 meter i finalen. Også han fikk vriene vindforhold uten å bli særlig kompensert for det.

I intervjuet etter rennet trakk han fram en alpinist for å beskrive følelsen i svevet.

– Det blåste fra alle kanter. Det rareste var at jeg trakk veldig mot venstre ut fra hoppet og over kulen, og så begynte jeg å trekke veldig mot høyre. Jeg følte meg som Henrik Kristoffersen nedover der.

Mot slutten av konkurransen ble forholdene brått bedre. Tyskeren Markus Eisenbichler, femmer etter første omgang, klinket til med et svev på 146 meter.

Også Ryoyu Kobayashi og vinneren Dawid Kubacki dro nytte av de gunstige forholdene, som brått ga seg igjen. Kraft ble sendt ut med mye sidevind og leverte et av omgangens korteste hopp.

Sundal-løft

Kristoffer Eriksen Sundal imponerte i Lysgårdsbakken og fikk med seg en oppløftende 9.-plass. Han hoppet 130 og 129 meter torsdag.

Forfang ble nummer 16, mens Daniel-André Tande ble nummer 19 etter et svakt sistehopp. Kongsberg-hopperen sendte to ironiske tomler i været da han landet på 115 meter.

Benjamin Østvold ble nummer 23, mens verken Robert Johansson (33.) eller Marius Lindvik (39.) kom seg til finaleomgangen. De var blant flere som ble offer for forholdene.

– Jeg ble tatt av vinden. Det er nydelig å få masse minuspoeng for masse sidevind, sa Johansson ironisk til TV 2.

– Jeg hadde ikke sjans. De burde ha tatt meg av bommen, sa Lindvik tydelig irritert.

Karl Geiger, som var nummer seks i sammendraget, fikk også dårlige forhold og kom ikke til finaleomgangen