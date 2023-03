Thingnes Bø med storeslem i sprint – vant i Holmenkollen

Thingnes Bø var sikret sammenlagtseieren i verdenscupen allerede før de to siste verdenscuphelgene. Han sto over i Östersund sist grunnet coronasmitte, men ble klar til konkurransene i Holmenkollen.

– Jeg var nervøs, for selv om sykdomsforløpet mitt var symptomfritt var jeg litt usikker på hvor jeg står i forhold til konkurrentene. Å skulle presse seg etter å ha vært litt syk er ikke det som frister mest, men da jeg sto på start kjente jeg at det var en bra dag, sa Thingnes Bø til TV 2.

– Jeg gikk bra på ski, klarte å produsere fart i alle deler av terrenget og gikk billig kroppslig. Jeg var spent på skytingen, men hadde god kontroll på hva konkurrentene gjorde og visste hva jeg måtte gjøre for å ha sjanse til å vinne. Nå står jeg her med det som ser ut som en ny seier, min 17. for sesongen.

29-åringen var aldri truet i seieskampen. Han har vunnet samtlige sprintrenn denne sesongen både i verdenscup og VM (åtte totalt).

Klart best

Med bare én bom og god fart i sporet var det ingen som matchet ham. Martin Ponsiluoma ble nummer to, slått med 23,9 sekunder tross feilfri skyting.

Tredjeplassen gikk til tyskeren Benedikt Doll. Han skjøt også feilfritt og endte fem sekunder bak Ponsiluoma.

Sturla Holm Lægreid ble nest beste nordmann på femteplass. Han traff med alle ti skudd, men ble slått av vinneren med 48 sekunder.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer åtte, Johannes Dale 16 og Tarjei Bø 20. Storebror Bø kom også inn til Oslo-rennene med nylig coronasykdom bak seg.

Vebjørn Sørum ble nummer 23 og Einar Hedegart 28, mens Endre Strømsheim bommet tre ganger og havnet utenfor poengplass.

Eventyrsesong

Thingnes Bø har vært utilnærmelig på sprint denne sesongen. Før torsdagens konkurranse hadde han vunnet alle seks sprintrenn i verdenscupen samt VM-sprinten i Oberhof i februar.

Også på jaktstart har han vært overlegen, men der har Lægreid stukket av med én seier på seks forsøk foran lørdagens jaktstart i Kollen. Verdenscupsesongen avsluttes med fellesstart søndag.

Thingnes Bø har hatt en eventyrlig sesong med 14 enkeltseirer i verdenscupen hittil. I tillegg tok han medalje i alle renn i årets VM (fem gull, ett sølv og én bronse). Han har totalt 16 pallplasser på 19 individuelle renn i verdenscupen denne sesongen (VM ikke inkludert).