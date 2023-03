Ny assist for Zucarello i solid Wild-seier

St. Louis Blues begynte kampen best og ledet 3-1 etter første periode etter scoringer av Pavel Butsjnevitsj, som åpnet ballet, og to av Jakub Vrana.

Minnesota Wilds ene mål kom fra Joel Eriksson Ek.

I andre periode kom det hele seks scoringer. Wilds John Klingberg reduserte etter 4.54, før Oskar Sundqvist utlignet 6.05 ut i perioden.

Deretter sørget Mason Shaw bare 50 sekunder senere for at Wild gikk opp i ledelsen. Buchnevich var frampå for Blues igjen og utlignet, men ett minutt senere tok Wild igjen ledelsen da Ryan Hartman scoret etter pasning fra Zuccarello.

Alex Golikoski økte ledelsen til 6-4 med den sjette scoringen i midtperioden.

I siste periode scoret Wild to ved Ryan Reaves og Hartman, før Blues fikk inn sitt siste mål – nok en gang signert Buchnevich.

Mats Zuccarello fikk 18 minutter og 45 sekunder på isen totalt. Neste kamp for Wild er hjemme i St. Paul lørdag.