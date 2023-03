Napoli til kvartfinale i mesterligaen – slo Eintracht Frankfurt 5-0 sammenlagt

Italienerne er i storform og hadde full kontroll i dobbeltoppgjøret som endte 5-0 sammenlagt. Napoli blir av mange nevnt som tittelkandidater i Champions League etter en fantastisk sesong så langt, og åttedelsfinalen la ingen demper på forventningene.

– Vi skal nyte dette øyeblikket, og så skal vi se framover. Vi skrev et nytt kapittel i denne klubbens historie, sa Osimhen til Prime Video etter at Napoli for første gang har tatt seg til mesterligaens kvartfinale.

– Vi fortsetter å drømme, og vi ser ingen grense for hva vi kan oppnå.

Onsdag kontrollerte Napoli hjemmekampen mot Eintracht, og det var lite som skjedde før pause. Men etter 45 sjansefattige minutter smalt det fra hjemmelaget på overtid i første omgang.

Stanislav Lobotka vant ballen og spilte fri Matteo Politano med samme bevegelse, og høyrekanten slo et prikkfritt innlegg inn mot Osimhen. Nigerianeren fulgte opp med et vakkert hodestøt som ordnet 1-0.

Vil ha mer

Nok et nydelig Napoli-angrep ga 2-0 i det 53. minutt. Ballen gikk lekent fra Khvicha Kvaratskhelia via Politano til Di Lorenzo og deretter inn til Osimhen, som stupte den i mål.

Napoli-fansen holdt pusten da det så ut som spissen hadde skadet hånden i scoringssituasjonen, men kunne slippe den løs da Osimhen kom seg på beina igjen og fortsatte kampen.

Vondt ble til verre for Eintracht da Piotr Zielinski ble felt i gjestenes boks etter drøye timen. Polakken tok straffesparket selv og banket det midt i mål til 3-0.

– Vi er glade på vegne av våre tilhengere, som alltid støtter oss, men vi vet at vi fortsatt kan oppnå mye mer, sa Zielinski til uefa.com.

Supportertrøbbel

Det var for øvrig bare Napoli-tilhengere på tribunen. Italias innenriksdepartement bestemte seg for å utestenge bortefansen fra kampen og hisset samtidig på seg Eintrachts hissigste supportere.

Beslutningen fikk uheldige konsekvenser da noen hundre frankfurtere likevel tok turen til Sør-Italia og laget bråk foran kampen. Gjennom hele onsdagen hadde politiet i Napoli fullt opp med å kjempe mot bråkmakerne, som kastet gjenstander, satte fyr på biler og var voldelige.

Etter 3-0 ble resten av oppgjøret en transportetappe uten humper i veien for Napoli, som også fikk hvilt flere nøkkelspillere mot slutten.

Leo Skiri Østigård ble sittende på Napoli-benken hele kampen. Bortsett fra en cupkamp i januar har han ikke vært på banen siden Norge spilte 1-1 mot Finland på Ullevaal 20. november.

Fredag får Østigård og lagkameratene vite hvem som venter i kvartfinalen. Øvrige lag i trekningen er Bayern München, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan og Real Madrid.