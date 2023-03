Granerud toer i Lillehammer-kvalifiseringen – økte Raw Air-ledelsen betraktelig

Den formsterke nordmannen hoppet 135 meter i storbakken og endte 6,6 poeng bak sloveneren Anze Lanisek. Granerud så ikke umiddelbart fornøyd ut, men kunne glede seg over poengfangsten.

– Jeg prøvde kanskje litt hardt å strekke meg mot den grønne streken. Men det kjentes ut som et godt hopp, og jeg er fornøyd med det. Det føltes veldig ryddig, sa han til TV 2.

Også 3.-plassen ble slovensk. Timi Zajc hoppet hele 144 meter fra en høyere avsats enn Lanisek og Granerud.

Østerrikeren Stefan Kraft, som er toer sammenlagt i Raw Air, trøblet onsdag. Han landet på 125 meter og ble nummer 14 i kvalifiseringen.

Kvalifiseringsrennet var sjuende renn av tolv i hoppturneringen. Granerud leder nå med 22,3 poeng til Kraft, som igjen har 30,2 poengs luke til treer Lanisek.

Robert Johansson var nest best av de norske i kvalifiseringen med sin 11.-plass. Johann André Forfang endte like bak ham. Sistnevnte er nummer fem sammenlagt i Raw Air.

– Det var et veldig tynt hopp, så jeg er heldig med forholdene som gjør at det flyr såpass. Det er et bomhopp, rett og slett. Sinnssykt bittert å se alle poengene som ryker der, sa Forfang.

Alle de sju norske hopperne er kvalifisert for torsdagens renn. Øvrige norske plasseringer i kvalifiseringen:

15) Marius Lindvik 131,3 (127,5 meter), 16) Daniel-André Tande 129,6 (131,5), 25) Kristoffer Eriksen Sundal 119,3 (124), 50) Benjamin Østvold 94,4 (115,5).