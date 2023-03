Ifølge lokalavisen Il Mattino og andre italienske medier er det spenning i sentrum av byen etter at anslagsvis 600 Eintracht-supportere har tatt turen til Napoli mot lokale myndigheters vilje.

Det er satt fyr på minst én politibil, og en rekke andre biler skal være skadd som følge av supporterbråket. Storavisen Gazzetta dello Sport rapporterer at 800 politibetjenter er plassert ut for å sørge for at Eintracht- og Napoli-supportere ikke barker sammen.

Italias innenriksdepartement har før kampen nektet Napoli å selge billetter til tyske supportere som følge av scenene som utspilte seg da lagene møttes i Frankfurt i februar.

Da ble 36 personer pågrepet av politiet etter å ha vært involvert i slåsskamper mellom supportergrupperingene.

Om lag 400 Eintracht-supportere skal ha ankommet Napoli tirsdag kveld til tross for at de ikke får være på stadion. Tyskerne har i utgangspunktet rett til 2400 bortebilletter til kampen.

Et kommunalt busselskap har satt opp busser for å frakte de tyske fotballtilhengerne trygt tilbake til hotellene sine, men Eintracht-fansen nektet å gå om bord, skriver Il Mattino.

Napoli leder 2-0 fra det første oppgjøret i mesterligaens åttedelsfinale og er storfavoritt til å gå videre. Kampstart onsdag kveld er klokken 21.