Haaland herjet med gamletreneren: – Han var så sulten!

– Han hadde en stor kveld. Han var så sulten! Han scoret mål med føttene og hodet, vant andreballer, gjorde dype løp. Det så så enkelt ut, sa Rose til BT Sport etter å ha sett Haaland score fem ganger i Manchester Citys 7-0-seier.

– Jeg kjenner Erling godt, og jeg er klar over hans kvaliteter. Han vil alltid ha mål. Etterpå tok han matchballen fra dommeren. Det viser at det var en spesiell kveld for ham. Jeg gratulerer ham.

Rose tok på seg skyld for at Leipzig ble utklasset.

– Vi kom aldri inn i kampen, og det er mitt ansvar. Måten vi slapp inn målene gjør det veldig bittert. Vi var veldig dårlige defensivt i eget felt, og det i en utslagskamp i mesterligaen, sa han.

– City endret noe i presset sitt i forhold til kampen i Leipzig, og vi hadde ikke ventet det.

Rose var Salzburg-trener fra 2017 til 2019, og Haaland fikk sin debut i klubben under hans ledelse. De ble gjenforent da Rose var Dortmund-trener i 2021-22.