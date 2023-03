Verdenscupleder Udnes Weng økte luken til Diggins: – Viktig

3.-plassen i klassisksprinten i Drammen gir henne 90 ekstra poeng i sammendraget, samt at hun fikk åtte bonuspoeng for 4.-plassen i prologen.

Nærmeste utfordrer er amerikanske Jessie Diggins som hadde 87 poeng opp til Weng før sprinten. Hun fikk trøbbel i kvartfinalen og endte på 21.-plass.

Det betyr at ledelsen til Weng er på 145 poeng før de resterende rennene.

– Det gikk egentlig mye bedre enn fryktet. Det gikk jo veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med å få noen poeng ned til Diggins. Det er viktig i dag, sa Weng til NRK.

Hun gikk femmil i Kollen i helga, men innrømmet at sammendraget gir litt ekstra motivasjon.

– Jeg er på hugget litt mer enn jeg kanskje ville vært uten. Det er gøy når kroppen også vil være med, sa hun.

Verdenscupen reiser videre til svenske Falun til helgen før det er sprint i estiske Tallinn. Deretter rundes det hele av i Lahti i Finland 24. til 26. mars.

Lotta Udnes Weng røk ut i kvartfinalen og hadde en tung dag, men lente seg på søsteren.

– Hun imponerer. Hun gikk femmil for to dager siden og er i semifinale i dag. Det er kjempebra. Jeg er glad for at hun får det til. Det gjør det litt lettere å svelge skuffelsen selv, sa Lotta til NTB om sin tvillingsøster før Lotta også tok seg videre til finale og ble nummer tre.