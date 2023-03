Froland-jenta bekreftet beslutningen sin da hun møtte pressen i Oslo tirsdag.

– Skiskyting vil alltid være i mitt hjerte. Derfor blir det ekstra spesielt og mye følelser å stå her i dag for å si at Kollen blir mine siste verdenscuprenn. Det er rart og trist, men det føles også rett, sa hun.

Deretter satte en emosjonell Olsbu Røiseland ord på hva karrieren har bydd på.

– Når jeg ser tilbake på karrieren, er jeg stolt over hva jeg har fått til. Jeg har fått til mer enn jeg kunne drømme om. Jeg har vært sjukt tålmodig, sa hun.

32-åringen stilte godt forberedt på tirsdagens seanse og hadde satt opp ti høydepunkter hun kommer til å huske godt fra karrieren.

NRK-ekspert Ola Lunde rangerer Olsbu Røiseland som tidenes beste. Han sier følgende om hemmeligheten bak suksessen.

– En enorm tålmodighet. Hun var ikke noe stort idrettstalent, og har bygd seg opp fra å være langt nede på lista til å bli verdens beste. Det er enormt imponerende, sier han tli NTB.

Mestvinnende

Olsbu Røiseland sier at motivasjonen til å gi alt ikke lenger er tilstede. Derfor er det tid for å avslutte karrieren nå.

– Da føler jeg det er best å gi seg mens leken er god. Det tror jeg kroppen min kommer til å sette pris på, sa veteranen og takket for elleve år i landslagssystemet.

(Se video: Derfor legger hun opp)

Trener Roger Grubben var også blant dem som fikk en ekstra takk.

– Nå gleder jeg meg veldig til å tilbringe mye mer tid med dem jeg er glad i, sa Olsbu Røiseland, før hun rettet oppmerksomheten mot ektemannen Sverre.

– Nå kommer det verste. Hva skulle jeg gjort uten Sverre? Han har vært min største støttespiller. Jeg er så glad i det livet vi har hatt og all hjelp jeg har fått av deg. Jeg gleder meg veldig til å leve et vanlig liv med deg, og bare være mann og kone. Det har vi ikke prøvd ennå, sa 32-åringen og tørket tårer.

Fenomenale meritter

Den profilerte og meritterte skiskytteren er den mestvinnende norske kvinnelige skiskytteren gjennom tidene, og i VM i 2020 tok hun medaljer i samtlige øvelser, sju i tallet. Det ble fem gull og to bronse.

Under årets VM ble det to gull i stafett og en individuell bronse.

Marte Olsbu Røiseland vil ifølge NRK legge opp etter endt sesong i Holmenkollen denne uken. Foto: Anders Wiklund /TT via AP / NTB

Totalt har hun vunnet 13 gull og fire bronse i VM-sammenheng. Hun har også tre gull, to sølv og to bronse fra OL.

Olsbu Røiseland vant verdenscupen sammenlagt i 2021/22-sesongen og har totalt gått seirende ut av 17 verdenscuprenn. De to siste seirene kom i Nove Mesto na Morave første helgen i mars.

– Norges Skiskytterforbund mister med dette en fantastisk lagspiller, en medaljejeger, en rå utøver, en god lagkamerat og en helt utrolig god og omsorgsfull person. Vi er så glade for alt Marte har gitt oss og det norske folk gjennom så mange år, og det er leit å innse at karrieren avsluttes her i Holmenkollen. Men vi ønsker henne all mulig lykke i fremtiden og ser frem til å treffes utenom konkurransearenaen, sier generalsekretær Morten Djupvik.

Talte på knappene

32-åringen talte allerede foran inneværende sesong på knappene med hensyn til om toppidrettssatsingen skulle fortsette. Da valgte hun å gå på en ny sesong.

Opptakten til det som skulle bli skiskytterstjernens siste sesong ble alt annet enn enkel. I fjor høst ble Røiseland rammet av sykdommen helvetesild. Det førte til et lengre treningsavbrekk og avbrudd i sesongoppkjøringen.

Tross helseproblemene kom veteranen sterkt tilbake og forsynte seg grovt av medaljebordet under VM i Oberhof.

Ektemannen Sverre Olsbu Røiseland er landslagstrener for Tyskland.