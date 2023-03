Etter ni minutter scoret Finne sitt åttende NM-mål for sesongen. Nettkjenningen kom etter en svak klarering fra Haugesund på et hjørnespark. Et knapt minutt senere doblet Mathias Rasmussen ledelsen.

FKHs Bilal Njie la inn et innlegg på bakerste stolpe i annen omgang som Magnus Christensen stanget i mål og reduserte ledelsen. Noen minutter senere scoret Finne sitt andre for dagen og økte til 3-1.

Bergenslaget er dermed klar for kvartfinale. Rødtrøyene møter enten Sandefjord eller Odd.

Bodø/Glimt slo Ranheim forrige helg og er også klare for kvartfinale. Der blir neste motstander enten Viking eller Rosenborg. De resterende NM-kampene spilles senere søndag.

Kvartfinalene spilles den tredje helgen i mars, mens semifinalene går 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai.