Holmenkollmedaljen til Maiken Caspersen Falla og Stefan Kraft

Medaljene ble søndag ettermiddag tildelt de to OL- og VM-vinnerne i forbindelse med helgens verdenscupkonkurranser i Holmenkollen.

Holmenkollmedaljen ble for første gang delt ut i 1895 og tildeles utøvere som over tid har oppnådd fremragende resultater i nordiske grener nasjonalt og internasjonalt. Mottakerne må også har markert seg med fin sportslig framferd og gode personlige egenskaper.

Falla tok sin første VM-medalje i Holmenkollen da det ble bronse på lagsprinten sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen i 2011. Senere tok hun en rekke OL- og VM-medaljer i en innholdsrik karriere som fikk sitt punktum etter forrige sesong.

«Maiken Caspersen Falla har vært en frontfigur for sprint langrenn, og har hatt stor betydning for utviklingen av sprint. Falla har vært et forbilde og stilt opp for å fronte langrenn, spesielt blant yngre talenter. Hun er en lagspiller som raust fortsetter å dele av sin kunnskap», skriver juryen om Falla.

Kraft er verdensrekordholder i skiflyging (253,5 meter) og vant det tradisjonsrike rennet i storbakken i Holmenkollen i 2017. Han kan også vise til blant annet OL-gull i lagkonkurranse, tre individuelle VM-gull og to sammenlagtseirer i verdenscupen.

«Han er en viktig lederskikkelse i det østerrikske hopplandslaget. Med sine resultater, holdninger og verdier er han en høyt respektert utøver blant alle nasjoner og et godt forbilde for barn og unge», skriver juryen i sin begrunnelse.