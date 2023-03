Mbappé avgjorde i siste minutt – avverget ny PSG-smell

PSG har bare seriegullet å spille for resten av sesongen etter at klubben nok en gang måtte vinke farvel til titteldrømmen i Champions League allerede før de siste rundene. Bayern München ble for god.

I lørdagens bortekamp tok PSG ledelsen i det 37. minutt da Carlos Soler satte inn keeperreturen etter et skudd fra Mbappé, men det nedrykkstruede hjemmelaget utlignet før pause ved Franck Honorat.

Det så ut til å holde til ett poeng, men i siste minutt ble Mbappé spilt gjennom av Lionel Messi. Han rundet keeper Marco Bizot og scoret.

Laget har dermed 11 poengs luke til serietoer Marseille, som kan spise seg innpå igjen søndag.

– Det var ikke perfekt, men vi skapte mange sjanser. Det var viktig å vinne denne kampen bare tre dager etter skuffelsen mot Bayern, sa PSG-trener Christophe Galtier til Canal Plus.

PSG må etter alt å dømme greie seg uten Neymar resten av sesongen. Brasilianeren er operert i Qatar for sin ankelskade. Operasjonen var vellyket, og han skal utskrives fra sykehuset søndag.

Birger Meling spilte 2. omgang da femteplasserte Rennes spilte 0-0 borte mot Auxerre.