Strøm klatret opp på pallen i Holmenkollen – Lundby sviktet i finaleomgangen

Strøm lå på 4.-plass etter 1. omgang og hoppet seg opp på pallen med et svev på 125 meter. Kreuzer vant rennet med 5,5 poeng ned til slovenske Ema Klinec.

– Det var veldig gøy, utrolig morsomt å komme på pallen i Holmenkollen. Bare det å hoppe her er stort. Jeg hadde egentlig ikke trodd at det skulle holde, men jeg gjorde en god prestasjon i dag med ganske god hopping i begge omganger, sa Strøm til NRK.

– Hoppingen er veldig enkel om dagen, så jeg håper det fortsetter sånn.

Maren Lundby hadde 1. omgangs soleklart lengste hopp på 133 meter, men ble trukket mye i stil for en uryddig landing. Før finaleomgangen lå hun på 2.-plass og hadde kun to poeng opp til ledende Katharina Althaus fra Tyskland.

Skuffet i finalen

Gjøvik-jenta landet på bare 115,5 meter i finaleomgangen og falt med det ned til 8.-plassen.

28-åringen har uttalt at Raw Air er målet hennes denne sesongen. Lundby vant turneringen både i 2019 og 2020 og kom til årets utgave i kjempeform etter at hun tok et svært sterkt VM-sølv i storbakken i Planica.

Nora Midtsundstad (18.-plass.), Thea Minyan Bjørseth (19.) og Silje Opseth (27.) fikk også verdenscuppoeng i Holmenkollen lørdag kveld.

Debuterte i Holmenkollen

15 år gamle Ingvild Synnøve Midtskogen klarte ikke å ta seg videre til finaleomgangen i sin verdenscupdebut etter at hun landet på 91,5 meter.

Kvalifiseringene teller som vanlige renn under årets Raw Air-turnering og gir poeng i sammenlagtlista. Det er dermed viktig å levere også i kvalifisering i tillegg til konkurransene.

Raw Air går over ni tellende kvalifiseringer og renn og avsluttes med skiflygning i Vikersund 19. mars.