Kane-dobbel i Spurs-seier – Havertz matchvinner for Chelsea

Kane scoret to mål allerede i første omgang i kampen på hjemmebane. Først stanget han ballen i mål på innlegg fra Pedro Porro, før han omsatte et straffespark i mål etter at Joe Worrall felte Richarlison inne i boksen.

Den engelske landslagskapteinen er oppe i 20 ligamål denne sesongen. Bare Erling Braut Haaland har flere med sine 27 nettkjenninger for Manchester City.

Son Heung-min sendte «Spurs» opp i 3-0, før Worrall reduserte til 1-3. Son er ett mål unna 100 nettkjenninger i PL.

Seieren var viktig i kampen om topp fire. De hvitkledde innehar fjerdeplassen seks poeng foran Liverpool, men de rødkledde har en kamp til gode. Newcastle er sju poeng bak Tottenham, og de har hele tre kamper til gode.

Nottingham Forest har tre poeng ned til nedrykksstreken etter nederlaget i London. Fire minutter på overtid fikk Nottingham straffe etter at Dejan Kulusevski handset i egen 16-meter, men Fraser Forster reddet forsøket fra André Ayew.

Praktmål

Chelsea, som har slitt denne sesongen, slo Leicester 3-1 på bortebane. Venstreback Ben Chilwell sendte Chelsea i ledelsen etter elleve minutter, før Patson Daka utlignet like før pause.

På overtid av første omgang ble Kai Havertz matchvinner med en flott scoring, før Mateo Kovacic trygget seieren i annen omgang.

Chelsea ligger på tiendeplass med elleve poeng opp til rivalen Tottenham. Leicester er ett poeng over streken.

Enzo Fernández sto for den målgivende pasningen på Havertz' mål. Argentineren, som vant VM i desember, lobbet ballen flott over Leicester-forsvaret, og på den andre siden lobbet Havertz ballen over keeper Danny Ward.

Mot slutten ble Wout Faes utvist for Leicester etter å ha fått sitt annet gule kort.

Leeds kjempet seg til poeng

Chelsea slo Leeds sist Premier League-runde og har nå vunnet to strake ligakamper for første gang siden midten av oktober. I midtuka gikk laget også videre i mesterligaen.

Klubben har brukt flere milliarder kroner på forsterkninger denne sesongen, men har ikke fått det til å fungere som ønsket i ligaen.

Everton slo Brentford 1-0 ved hjelp av en tidlig scoring av Dwight McNeil.

Det endte 2-2 mellom Leeds og Brighton etter at Brighton hadde ledet to ganger. Alexis Macallister sendte gjestene i ledelsen, før Patrick Bamford utlignet.

Etter en time var Jack Harrison uheldig og satte ballen i eget mål, men med ti minutter igjen gjorde han opp for seg med en flott scoring som sikret poeng for de hvitkledde.