Overlegen norsk stafettseier i Östersund: – Helt sykt

Christiansen gikk ut med 45,9 sekunders ledelse etter siste skyting og tok seg tid å feire hele veien inn til mål. Frankrike endte 22,5 sekunder bak på 2.-plass, mens Tyskland ble nummer tre.

– Det er helt sykt, egentlig. Det var blindtarmoperasjon siste samlingen før sesongstart, og så har det vært en evig oppoverbakke som har vært ekstremt positivt. Jeg har gått bra i IBU-cupen og topper det hele med det her. Nå kan jeg vel si at sesongen begynner å nærme seg komplett, sa Sørum til NRK.

Johannes Dale lot seg imponere over Strømsheim og Sørum og fortalte at han har tette bånd til debutantene.

– Det er bestevennene våre vi går sammen med nå, så det er utrolig gøy å lykkes sammen. Jeg tør å påstå at vi kanskje har de tetteste vennskapene i verdenscupen, sa Dale til rettighetshaveren.

«B-lag»

Det var et B-preget norsk lag som stilte til start i Östersund. Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø har alle testet positivt på korona og måtte stå over stafetten i Sverige. Lægreid er imidlertid klarert for søndagens fellesstart.

Superstjernenes frafall ga Strømsheim og Sørum muligheten sammen med Dale og Christiansen. Verdenscupstafetten i Östersund var reservenes første på det øverste nivået.

Strømsheim startet ballet for det norske laget og måtte bruke ett ekstraskudd på både liggende og stående skyting, før han vekslet med Sørum som nummer to.

Overlegen seier

24-åringen måtte også fram med ekstraskuddene da han skjøt én bom på liggende, men hang likevel godt med teten etter en fantastisk ståendeserie. Sørum satte inn et ekstra gir inn til mål og sendte Dale ut i ledelse med 13 sekunder ned til Sveits.

Dale var heller ikke feilfri på standplass og røk på to bom på liggende og én på stående. Dermed kunne svenske Martin Ponsiluoma veksle helt likt med Norge ut på sisteetappen.

Christiansen skjøt én bom på liggende, men kunne gå Norge inn til overlegen stafettseier med fullt hus på sin ståendeserie.