Hansen vant med 46,8 sekunder ned til lagvenninne Ida Marie Hagen. Japanske Anju Nakamura tok 3.-plassen. Marte Leinan Lund endte på 5.-plass.

20-åringen ledet med 1.01 minutt ned til Nakamura. Japaneren var nærmeste konkurrent etter hopprennet, som ble avviklet på torsdag.

I langrennsløypa på fem kilometer knappet Nakamura inn noen sekunder, men Hansen gikk kontrollert inn til seier. Hagen tok seg forbi Nakamura etter hvert og endte som toer.

Suveren

Hansen har vært fullstendig overlegen denne sesongen og har vunnet samtlige renn i verdenscupen. Hun gikk også til topps i normalbakkerennet i VM i tillegg til at hun var med på det blandede laget som tok VM-gull i Planica.

Det er andre strake sesongen at Westvold Hansen vinner verdenscupen sammenlagt.

15-åringen Ingrid Laate endte på 13.-plass av de øvrige norske, mens Mari Leinan Lund endte på plassen bak. Kjersti Græsli ble nummer 21, mens Hanna Midtsundstad endte på 24.-plass.

Protesterte med bart

Hele kombinertfeltet hadde tegnet på skjegg eller bart i ansiktet før start.

– De ønsker å markere at de gjerne vil være med i OL i 2026. At det skal være slutt på kjønnsforskjeller i OL, og at de kan være med guttene til lekene i 2026. De hadde et møte med IOC i går, så jeg er spent på utfallet. Uansett så går de med skjegg i dag, og det synes jeg er veldig kult, sa landslagstrener Ivar Stuan til NRK før rennet.

– Det er en liten markering for å vise at vi burde ha vært med i OL, men det kan vi ikke nå, la Ida Marie Hagen til NRK etter rennet.

Lagvenninne Lund omtalte møte med IOC som «litt vondt».

– Det er jo at han (Kit McConnel, sportsdirektør i IOC) sier at det mest sannsynlig ikke blir OL i 2026 på oss, sa Lund til NRK.

– Døra er absolutt åpen for 2030, men så har heller ikke vi eller FIS gitt opp håpet om 2026, fortsatte hun.