BBC bekreftet fredag at Lineker ikke vil lede det populære fotballprogrammet inntil videre som følge av at han har uttalt seg kritisk om britiske myndigheter.

62-åringen uttrykte nylig krass kritikk mot grepene som er varslet rundt den britiske asylpolitikken. Ordvalget til Lineker har vært gjenstand for opphetet debatt. Han sammenlignet språket i lovforslaget med retorikken i Tyskland på 30-tallet.

BBC begrunnet suspensjonen med at Lineker brøt kringkasterens retningslinjer, som sier at ansatte ikke skal uttale seg i sensitive saker.

I etterkant har både Wright og Shearer sagt til BBC at de ikke vil stille opp på lørdagens sending. Wright begrunnet sitt nei med solidaritet overfor Lineker.

– Alle vet hva «Match of the Day» betyr for meg, men jeg har fortalt BBC at jeg ikke vil delta i morgen. Solidaritet, skriver Wright på Twitter.

Shearer har ikke oppgitt noen grunn i sin Twitter-melding.

– Jeg har informert BBC om at jeg ikke vil stille opp på MOTD i morgen, skriver Shearer.