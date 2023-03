I den vedtatte uttalelsen heter det at russiske og belarusiske idrettsutøvere ikke kan gis adgang til idretten før krigshandlingene i Ukraina er over.

IOC har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års Paris-leker på særlige vilkår, deriblant at det må skje under nøytralt flagg og uten nasjonssymboler. Utspillet har skapt kraftige reaksjoner fra mange hold.

IOC har argumentert med at idrett og politikk må holdes atskilt.

De litauiske parlamentarikerne uttaler imidlertid at man er sikre på at eventuelle russiske eller belarusiske seirer på idrettsbanen vil bli utnyttet til propagandaformål av regjeringene i Moskva og Minsk.

Den ukrainske uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

I februar signerte Norges kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), sammen med kolleger 34 andre land, en erklæring som ber IOC om å holde døren lukket for Russland og Belarus. Russland svarte med å kalle standpunktet uakseptabelt.

I forrige uke vedtok de asiatiske OL-komiteene en felles uttalelse om at russiske og belarusiske utøvere skal gis adgang til å delta i Paris-OL som nøytrale.