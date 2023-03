Det gjør ikke derimot ikke brødrene Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø. I likhet med Lægreid har også duoen fra Stryn vært smittet med covid-19 en periode.

– Johannes var ute og trente torsdag og følte seg bra. Han kunne sikkert ha gått søndagens fellesstart, men vi landet på at det er best at både han og Tarjei venter til Holmenkollen før de er med igjen, sier landslagstrener Egil Kristiansen til NTB.

Kristiansen legger til at det er 99,99 prosent sikkert at brødrene Bø er med igjen når verdenscupen kommer til Holmenkollen. Der starter det med sprint for menn torsdag 16. mars.

Lægreid ble smittet av coronaviruset i forkant av verdenscuprennene i Nove Mesto na Morave i Tsjekkia i den forrige verdenscuprunden, og han gikk ingen renn der. Han kunne heller ikke være i torsdagens normaldistanserenn i Östersund.

Lægreid er med i kampen om sammenlagtseieren i fellesstartcupen. Der ligger han 15 poeng bak Johannes Thingnes Bø i sammendraget. Det er også fellesstart på programmet i Holmenkollen neste helg.

Thingnes Bø har allerede avgjort kampen om verdenscupen sammenlagt. I Tsjekkia gikk han og vant jaktstarten 4. mars til tross for positiv coronatest i forkant. Han sto deretter over stafetten, før han returnerte til Norge. Også Tarjei Bø sto over stafetten i Nove Mesto na Morave etter coronasmitte.