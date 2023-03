Wimbledon har ikke bestemt seg om russisk deltakelse

Det britiske tennisforbundet (LTA) og Wimbledon-arrangøren (AELTC) utestengte spillere fra de to landene i fjor etter Russlands invasjon av Ukraina.

En talsperson for AELTC opplyser til Reuters at det fortsatt ikke er bestemt hva som blir utfallet i år, og at arrangøren jobber med myndighetene og andre «interesser i tennis» i saken.

Wimbledon var den eneste Grand Slam-turneringen som utestengte spillere fra Russland og Belarus i fjor. I de andre turneringene stilte utøverne fra de to landene som uavhengige uten nasjonal tilknytning.

Tennis er en av få idretter som har tillatt deltakelse fra utøvere fra Russland og Belarus.

I Wimbledon ble det ikke delt ut noen rankingpoeng for verken kvinner eller menn. Tidligere verdensener, russiske Daniil Medvedev, har uttalt at han vil respektere enhver avgjørelse Wimbledon tar.

Årets turnering går fra 3. til 16. juli.