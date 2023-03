Idrettsforbundets strømmeutvalg får kraftig kritikk: – Først og fremst veldig skuffet

– Da jeg så hvem som sitter i dette utvalget, ble jeg først og fremst veldig skuffet. Deretter kjente jeg på en sterk bekymring, sier Ada Sofie Austegard i et intervju med VG.

Hun er leder i Stine Sofies Stiftelse. Organisasjonen jobber mot overgrep av barn og unge.

– Med den sammensetningen utvalget har, så er konklusjonen gitt på forhånd, legger hun til.

I kjølvannet av kritikken som ble rettet mot idrettens MyGame-prosjekt, nedsatte Norges idrettsforbund et utvalg som skulle vurdere planene om storstilt strømming av kamper i breddeidretten.

VG: NFF ville ha Elsafadi

Det aktuelle utvalget består av tolv personer. Seks særforbund er representert. Fire av disse er blant dem som har inngått en avtale med MyGame. Ytterligere to av representantene er fra NIFs administrasjon.

VG skal også ha kilder på at Norges Fotballforbund ønsket MyGame-motstander Marco Elsafadi som medlem av utvalget. Han er også styremedlem i idrettsforbundet. Elsafadi fikk imidlertid ikke plass.

«Foruten ekstern utvalgsledelse består sammensetningen utelukkende av administrative ressurser fra idretten. Derfor er det heller ikke naturlig at tillitsvalgte i idretten eller andre eksterne aktører er representert i selve utvalget», skriver NIF-generalsekretær Nils Einar Aas når han konfronteres av VG med Elsafadi-opplysningene.

Den eksterne ledelsen består av advokat Kristin Veierød. Tidligere kringkastingssjef og Amedia-konsernsjef Thor Gjermund Eriksen er også eksternt medlem.

Som følge av kritikken som er rettet mot MyGame-prosjektet, har idretten inntil videre hevet aldersgrensen for strømming til 18 år.

Motstand

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Kristiansand og Bergen, har sagt et foreløpig klart nei til MyGame-prosjektet. Barneombudet har også vært en kritisk røst i debatten.

Det er lagt opp til at utvalget skal levere en status i sitt arbeid før Idrettstinget. Det er tidlig i juni.

Som følge av MyGame-prosjektet skal automatiske kameraer monteres i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

Initiativtakerne har pekt på at dette vil få bukt med uorganiserte og privat filming av kamper.