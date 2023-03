Varselet dreier seg om opplevelser hun hadde i sjakkmiljøet for flere år siden, melder NRK.

Amerikanske Jennifer Shahade tok nylig i et lengre innlegg et hardt oppgjør med en profilert, mannlig sjakkspiller i det internasjonale miljøet.

– Jeg ble veldig sjokkert. Det var trist lesing, sier Ellen Carlsen til NRK.

Kontaktet jevnlig på telefon

Ellen Carlsen kjenner selv til personen, men har ikke de erfaringene med sjakkspilleren. Han har selv sagt at han ser fram til å svare på beskyldningene.

Uansett fikk varselet fra Jennifer Shahade Ellen Carlsen til selv å sende inn et trakasseringsvarsel.

Hun sier at hun selv som ung ble kontaktet jevnlig på telefon av en eldre mann.

– Ikke greit

Sist måned sendte hun inn varselet til Norges Sjakkforbund. Hun sier at varselet først og fremst ble sendt for at rutinene skal bli sett på, slik at kan man forebygge i fremtiden.



– Når du er en ung person så tenker en at det er ens egen feil, eller at en har opptrådt på en måte som gjør at personen tror at vi skal være venner. Det ansvaret skal ligge hos en voksen person, at en ikke skal kontakte en ung person i det hele tatt. Det er ikke greit, sier Ellen Carlsen.