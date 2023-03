«De røde djevlene» har dermed den ene foten godt inne i kvartfinalen i europaligaen før returoppgjøret 16. mars.

Manchester United kom fra et katastrofalt 0-7-tap borte mot Liverpool på søndag, men trengte ikke mer enn seks minutter på å ta ledelsen hjemme mot Betis, signert Marcus Rashford.

Det var likevel tegn til at de ikke var helt friskmeldt fra helgens rundjuling. Bare minuttet før Rashfords kanonkule satte Diogo Dalot sin lagkamerat David de Gea i kjempetrøbbel med en håpløs pasning mot eget mål. Vertene kunne imidlertid puste lettet ut da Joaquin fyrte av et sleivspark utenfor stengene.

Bortefansen kunne derimot slippe jubelen løs kvarteret før pause da Juanmi dempet ballen på brystet og slo over til Ayoze Perez, som banket inn returen inn i det lengste hjørnet.

Rett før pause så det ut til å gå virkelig galt for Manchester United da Bruno Fernandes bare var millimeter unna å sette ballen i eget mål etter et forferdelig utspill av De Gea.

Antony-magi

Etter hvilen kom vertene ut i et helt annet tempo og tok styringen på kampen. Sju minutter inn i andre omgang sendte Antony vertene i ledelsen med en praktscoring i krysset, før Fernandes satte inn 3-1-målet fem minutter senere.

Antony var også nær å presentere sitt andre kunstverk for kvelden da han spilte vegg med Fernandes og prøvde seg på en chip over keeper. Dessverre for brasilianeren endte ballen i nettaket over Claudio Bravo.

Ti minutter før full tid noterte også Wout Weghorst seg på scoringslisten. Nederlenderen har fått mye tillit siden overgangen i januar, men hadde bare notert seg for ett mål på 15 kamper før kveldens fulltreffer.

Ingen endringer

Til tross for det forsmedelige tapet mot Liverpool valgte trener Erik ten Hag likevel ikke å gjøre noen endringer på sin startellever. Det er ifølge statistikktjenesten Opta den første gangen han ikke har byttet på laget siden september i fjor.

Ten Hag måtte også klare seg uten Marcel Sabitzer og Anthony Martial som er ute med mindre skader, i tillegg til langtidsskadene på Christian Eriksen og Donny van de Beek.

Betis-trener Manuel Pellegrini var uten sin stjernespiller Nabil Fekir som er ute resten av sesongen med en kneskade.