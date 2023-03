Viaplay sendte TV 2-kamp igjen: – Veldig alvorlig

Avisen skriver at Viaplay onsdag kveld viste storoppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Bayern München på kanalen Vsport Ultra HD.

– Vi har sendt et brev til Viaplay i dag fordi de gjentatte ganger har sendt våre eksklusive rettigheter på deres kanaler, senest onsdag, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan Petter Dahl, til VG.

TV 2 hevder at de har bevismateriale for at Viaplay sendte kampen onsdag kveld. VG skal ha fått tilgang til bilder og video som bekrefter TV 2s påstander.

– Vi ser nå på saken. Det ser ut til at et svært begrenset antall kunder hos én operatør feilaktig hadde tilgang til det danske signalet under kampen i går. Før vi har undersøkt saken nærmere, kan vi ikke kommentere ytterligere, skriver pressesjef i Viaplay, Thomas Horni, til VG.

Det er som TV 2 påpeker, ikke første gang Viaplay har sendt Champions League-kamper denne vinteren. 14. februar sendte også Vsport Ultra HD det første oppgjøret mellom PSG og Bayern München. Da forklarte pressesjefen tabben på følgende vis:

– Den kampen skulle vært geoblocket i Norge, noe den ikke ble. Kampen kom inn fra et signal i Danmark hvor vi har Champions League-rettighetene. Det har rett og slett skjedd en glipp. Dette er ikke noe vi har opplevd før.