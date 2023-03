Ødegaard-løse Arsenal reddet uavgjort med heldig selvmål mot Sporting

Arsenal fikk en god start på kampen da Fábio Vieira slo en corner hardt inn på hodet til William Saliba, som stanget gjestene i ledelse etter 22 minutter.

Sporting slo imidlertid hardt tilbake da først Goncalo Inacio utlignet før pause, før Paulinho hadde snudd kampen etter 55 minutter.

Dessverre for portugiserne holdt det ikke til seier da det ble slått et lavt innlegg inn i feltet som traff Hidemasa Morita. Ballen endret retning og gikk inn i nettmaskene bak Antonio Adan.

Arsenal måtte klare seg uten sin kaptein Martin Ødegaard. Ifølge The Athletic dreier det seg om sykdom for nordmannen. 24-åringen reiste til Portugal med troppen til tross for at han følte seg uvel, melder nettstedet.

Kampen var den første av to oppgjør i åttedelsfinalen. Returkampen spilles i London 16. mars.