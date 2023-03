Varme klær og solbriller på – pangvær venter skistjernene i Holmenkollen

Det er blant annet duket for femmil for menn og kvinner samt Raw Air-hopprenn for begge kjønn i nasjonalanlegget i hovedstaden de kommende dagene. Værgudene ser ut til å smile til arrangørene.

Minusgradene som har preget hovedstaden den siste uken vil fortsette, men solen vil skinne godt og gi en viss varme.

– Det ser ut til å bli en strålende helg, selv om man kan vente seg bitende kulde, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis, til NTB.

– Morgenene og kveldene vil bli ganske kalde, da er vi nok nede i minus sju og minus ti grader, altså på de tidlige morgentimene. Så kaldt vil det nok ikke bli på dagtid under festlighetene, men man må kle seg godt, legger han til.

Tosifret antall minus

Ifølge yr.no vil gradestokken ligge på tosifret antall minusgrader i morgentimene, men kvikksølvet vil stige betraktelig utover dagen.

– Solen klarer å varme opp litt nå som vi er ute i mars, sier meteorologen.

Helgens fineste vær kommer lørdag, men meteorologen understreker at finværet vil vedvare også søndag.

– Sol skal det bli. Så det skal nok ikke bli noe snø eller uvær som skal ødelegge. Det er litt mer skyer på fredag, men det er såkalte «sirupsskyer». Fredagen blir en fin dag, men sola vil skinne på det sterkeste på lørdagen.

– Kle deg godt og ta med deg solbriller siden det vil være ganske skarpt lys, er rådet.

Vindkast

Lørdag vil rikignok vindkastene bli markante utover dagen.

– Lørdag kan det komme vindkast på ni sekundmeter på det aller meste, sier Sarchosidis.

Tidligere i uken kunne Holmenkollen skifestival opplyse om at over 10 000 billetter var solgt.

Programmet for Kollen-festen starter allerede torsdag og avsluttes søndag.