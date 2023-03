Norge stadig alene om Fifa-forslag – Klaveness vil kjempe mot fryktkultur

Det er blant mange temaer som engasjerer den travle fotballpresidenten i opptakten til Fifa-kongressen i neste uke og Uefa-kongressen om en snau måned. På sistnevnte kongress stiller Klaveness til valg om en av styreplassene, og hun jobber på spreng for å skaffe seg støtte og mer kunnskap inn mot den viktige dagen, 5. april.

NTB møtte henne onsdag formiddag like etter at hun hadde hatt et digitalt møte med Italias fotballpresident Gabriele Gravina. «En kjempeinteressant samtale» sa Klaveness, uten å ville røpe detaljer fra møtet.

– Det er ikke sikkert jeg rekker å snakke med alle fotballpresidentene (i Europa) før kongressen. Vi har dårlig tid og bestemte oss sent. Men alle sier at det er lurt å snakke med alle presidentene, og jeg er jo veldig nysgjerrig av meg. Jeg får veldig mye ut av det. Men det gjør jo at kalenderen stinker, da. Det er vanskelig å få det til å gå opp, sier hun.

Åpenhetskamp

Klaveness sendte sjokkbølger gjennom fotballverdenen da hun i mars i fjor inntok talerstolen på Fifa-kongressen i Qatar og kom med krass kritikk både mot ledelsen i Det internasjonale fotballforbundet og VM-arrangøren Qatar.

Siden har hun fått både ris og ros, og Klaveness tror ikke stuntet gir henne noen taktisk fordel inn mot styrevalget i Uefa. Men hun nekter å gå på akkord med norsk fotballs agenda i saken.

– Jeg får mange råd som jeg ikke har bedt om, men som er velmente, om at det er lurt å ligge lavt, at jeg må få en slags balanse i regnskapet. Men vi prøver alltid å være troverdige. Dette er ikke noen markeringskamp. Når lukkethet er en del av utfordringen, og det er vanskelig å forstå beslutningsprosessene, så må vi prøve å bidra til åpenhet, sier den engasjerte fotballpresidenten og fortsetter:

– Det er jo også en balanse i det. Det er ikke noe mål å fornærme noen eller å utfordre kulturer som er bra. Jeg prøver å ha ørene på marken og være nysgjerrig på andre kulturer. Men vi ender alltid på at vi ønsker å utfordre denne «status quo»- og «business as usual»-tankegangen.

Fryktkultur

Det er dette Klaveness og Norges Fotballforbund vil til livs. Hun ønsker å bryte ned det som oppleves som en fryktkultur blant lederne i den internasjonale fotballen.

– Vi prøver å utfordre den tankegangen der man går med hodet ned og kjører på som før. Det er ikke sikkert det er det mest effektive for å komme inn i styret denne gangen, men vi gjør det bevisst, for det er jo på dette grunnlaget jeg og vi vil inn i styret. Og jeg føler veldig sterkt at det ikke er noen vits i å komme inn der om jeg ikke gjør det på vegne av Norge og norsk fotball. Det vil være et verktøy inn mot det vi opplever som et prekært behov for endring og mer fokus på å beskytte sporten.

Klaveness føler på noen punkter at Norge kjemper litt alene for å endre verdensfotballen. Engasjementet er der hos flere nasjoner, men hun opplever frykt og usikkerhet blant ledere når det gjelder å sende formelle forslag eller skaffe seg skikkelig momentum i en sak.

– Litt for ofte hører jeg at «nei, men vi skal søke på det og det mesterskapet». Jeg vet ikke om det er slik, men det er det folk tror. Og det er jo litt alvorlig dersom ledere oppfatter at saklige forslag som fotballdemokratiet ønsker at vi skal ta opp, går utover både deres egen posisjon og landets ønske om å arrangere mesterskap. Jeg har ikke noe grunnlag for å påstå at det er en sammenheng, men det blir sagt veldig ofte, sier fotballtoppen.

Alene

Foran Fifa-kongressen i neste uke har Norge sendt inn forslag om at man skal undersøke hvorvidt Fifa har etterlevd forpliktelsene rundt menneskerettigheter foran og under VM i Qatar.

Foreløpig har støtten til forslaget – rent formelt – vært lunken.

– Jeg tenker at det er viktig å få det på agendaen. Og det er litt uforståelig for meg at det skal være så farlig å ta det opp og være den som foreslår det. Men det er det tydeligvis. Og igjen så er vi alene enn så lenge. Mange land engasjerer seg i det, men det er foreløpig bare vi som har signert forslaget. Det må vi jobbe med, sier Klaveness.

NFFs forslag dreier seg hovedsakelig om å undersøke om Fifa har etterlevd plikten til å utbetale bøtemidler til arbeidere og deres familier i henhold til sin egen menneskerettighetspolicy. Qatar bærer det økonomiske ansvaret for VM, men fotballen har ansvar for å betale kompensasjon for eventuelle skader selve mesterskapet gjør.