32-åringen har et klart råd til Det internasjonale ski og snowboardforbundet (FIS) i forkant av at kvinnene for første gang skal gi seg i kast med den tradisjonsrike og klassiske kraftprøven i verdenscupen lørdag.

– Timingen på når de legger rennet er kanskje vanskeligst, fordi det kommer en sprint i Drammen rett etterpå og den etterfølges av mange verdenscuprenn. Sånn som for Tiril Udnes Weng, som kjemper om verdenscupen sammenlagt, er rekkefølgen noe som gjør at det blir færre deltakere her, sier Haga til NTB.

– Hadde dette vært det siste rennet i sesongen, tror jeg det hadde vært en kjempemorsom og kul avslutning. Kanskje skal man heller jobbe for det å flytte femmila til det siste rennet, det er mitt forslag, legger hun til.

Tre dager etter lørdagens historiske Kollen-renn er det sprint i Drammen. Deretter venter nye verdenscuprenn i Falun, Tallinn og Lahti.

Delte meninger

Haga mer enn antyder at det å tømme kroppen for krefter på ei tøff femmil i Holmenkollen, ville kunne få konsekvenser for sesongavslutningen.

Selv er veteranen samtidig positivt innstilt til kraftprøven som venter henne og konkurrentene.

– Jeg har ledet opp til dette en stund. Egentlig helt siden dette ble bestemt. Jeg er blant dem som synes dette blir kult, men jeg skjønner at det er delte meninger, sier Haga.

– Hvordan er stemningen i landslaget rundt femmila?

– Det var vel før sesongen at det var litt delte meninger. Noen synes jo tremil er langt nok og at avstandene blir for store, mens andre synes det er en kul utfordring, sånn som meg. Det er veldig ulikt, svarer Haga.

Ber om tålmodighet

At langrennskvinnene også skal gå femmil i Kollen, framfor den tidligere distansen tre mil, handler om at FIS vil likestille menn og kvinner hva angår lengden på renn.

Utenkelig er det ikke at Haga amp; co. i framtiden vil gå femmil også i mesterskap.

– Da er det bra vi prøver det i verdenscupen først. Jeg tror det er lurt å gjøre seg noen erfaringer. Jeg har snakket med en del gutter, og de sier at femmila starter på tre mil. Da er det bra vi får litt rutine på det, sier veteranen fra Åsen.

Hun ber de som følger lørdagens renn smøre seg med litt tålmodighet.

– Vi bruker lengre tid (enn gutta), så da må TV-seerne bare være litt mer tålmodige med oss, smiler Haga.

Landslagsløperen forble ubenyttet reserve under Planica-VM. Til Kollen kommer hun med fulle energilagre.