Pelés enke arver 30 prosent av eiendelene hans

I testamentet står det at Marcia Cibele Aoki, Pelés tredje og siste kone, skal arve herskapshuset hans i Guaruja og et sommerhus sør for São Paulo, uttalte hennes advokat Luiz Kignel.

De resterende 70 prosentene er forbeholdt Pelés barn, inkludert en ukjent datter han skal ha.

– Han indikerte muligheten for eksistensen av en annen datter, hvis anerkjennelse vil avhenge av en DNA-test, som ikke kunne utføres (på Pelé) på grunn av pandemien og helsetilstanden hans, sa Kignel.

Ifølge Kignel er den aktuelle kvinnen brasiliansk statsborger og hun har tatt rettslige skritt for å bli anerkjent som Pelés datter.

I september 2022 beordret en domstol i São Paulo Pelé å ta en DNA-test, ifølge Globo. Testen skal nå utføres på et av hans sju anerkjente barn.

Pelé gikk bort i desember 2022 etter lengre tids sykeleie. Han ble 82 år gammel.