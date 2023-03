Presset Chelsea til CL-kvartfinale etter straffedramatikk

Chelsea kom til kampen med stort press på seg etter å ha tapt 0-1 på bortebane, og tirsdag hamret de løs på Dortmund da kampen kom i gang litt forsinket etter trafikkproblemer rundt Stamford Bridge. De skapte store sjanser og fikk uttelling da Raheem Sterling sendte hjemmelaget i ledelsen like før pause.

Like etter pause doblet Kai Havertz ledelsen på et straffespark han fikk ta to ganger. Første gang skjøt han i stolpen, men Dortmund-spillere hadde vært for tidlig inne i feltet, og han fikk en sjanse til. Tyskeren holdt hodet kaldt og plasserte ballen i hjørnet.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte da jeg misset, men dommeren lot meg ta den igjen. Jeg var litt nervøs, men jeg ventet og så på keeper, og det gikk bedre, sa Havertz til BT Sport.

I Dortmund-leiren var man svært misfornøyd med at Havertz fikk to sjanser.

– Det var en vits. Ved alle straffespark der skytteren stopper i tilløpet er det noen som krysser linja for tidlig. Slik er fotball, sa Jude Bellingham til BT Sport.

– Dommeren var veldig dårlig, og han snakket til oss på en arrogant måte. Kanskje var han redd for tilskuerne her på Stamford Bridge. Dette var ikke i orden, sa Emre Can.

Etterlengtet

Borussia Dortmund hadde vunnet ti kamper på rad, men rekken fikk en brå slutt på Stamford Bridge. Dermed fikk Chelsea-manager Graham Potter en etterlengtet opptur.

– Det var mange følelser på slutten. Det var spennende, men gutta var fantastiske. Jeg er glad på deres vegne. Det var fantastisk stemning i garderoben. Dette er bra for alle i klubben, sa Potter til BT Sport.

Chelsea har under sine nye eiere brukt enorme beløp på nye spillere, men laget er på 10.-plass i Premier League og har sitt eneste troféhåp denne sesongen i mesterligaen.

Dortmund-back Julian Ryerson måtte se tirsdagens oppgjør hjemmefra som følge av suspensjon. I fjor ble det CL-exit i puljespillet for tyskerne, som da hadde Erling Braut Haaland i troppen.

Store sjanser

Dortmund-supporterne hadde med seg bluss og farget Stamford Bridge gul i minuttene etter kampstart, men det ble en sur åpning på kampen da Julian Brandt måtte byttes ut allerede etter fem minutter med en strekkskade.

Marco Reus testet Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga på frispark etter et kvarter, men spanjolen greide akkurat å slå ballen unna. Siden handlet det meste om hjemmelaget, som hamret løs på gjestenes mål.

Etter 25 minutter var Havertz svært nær, men avslutningen traff innsiden av stolpen og spratt ut på andre siden av målet.

Sju minutter før pause fikk Havertz igjen kjempetreff da han satte ballen i mål via tverrliggeren, men målet ble annullert for en offside i forkant. Også João Félix skapte en stor sjanse i den første omgangen.

To minutter før pause fikk blåtrøyene hull på byllen. Ben Chilwell kom seg fri på kanten og slo ballen inn foran mål. Der bommet Sterling først på ballen, men han fikk tak i den, kjempet den forbi Reus og hamret den opp i nettaket bak en sjanseløs Alexander Meyer. Keeperen vikarierte for en skadd Gregor Kobel.

En sjanse til

– Førsteberøringen ble bom, men ballen landet perfekt så jeg fikk en sjanse til, sa Sterling til BT Sport. Han skulle ikke bli eneste Chelsea-spiller som fikk det.

Helt i starten av 2. omgang fikk Chelsea muligheten på straffespark. Chilwells innlegg traff underarmen til Marius Wolf, og etter å ha tatt en lang VAR-sjekk, pekte dommer Danny Makkelie på straffemerket.

Havertz traff metallet igjen på straffesparket, men det var spillere fra begge lag inne i feltet da han skjøt. Salih Özcan, som klarerte stolpereturen, var blant dem som hadde startet for tidlig, og Havertz fikk en sjanse til. På andre forsøk var tyskeren sikker og jublet for scoring.

Etter en snau time fikk Dortmund en god mulighet, men Bellingham sleivet ballen utenfor fra kloss hold. Med et kvarter igjen scoret Conor Gallagher, men igjen fikk Chelsea en scoring annullert for en marginal offside.