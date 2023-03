Chelsea klar for kvartfinale i mesterligaen

Chelsea kom til kampen med press på seg etter å ha tapt 0-1 på bortebane, og tirsdag hamret de løs på Dortmund. De skapte store sjanser og fikk uttelling da Raheem Sterling sendte hjemmelaget i ledelsen like før pause.

Like etter pause doblet Kai Havertz ledelsen på straffespark. Det holdt til seier. Dermed fikk Chelsea seg en opptur etter en svak sesong hittil. London-klubben ligger på tiendeplass i Premier League og har sitt eneste troféhåp denne sesongen i mesterligaen.

Seieren var bare Chelseas andre på de siste åtte kampene i ulike turneringer. Chelsea vant turneringen i 2020/21-sesongen, da ligarival Manchester City ble slått i finalen.

Trekningen til kvartfinalene gjøres 17. mars. Da skal også semifinalene og hjemmebanefordel i finalen trekkes. Finalen spilles i Istanbul 10. juni.

Dortmund-back Julian Ryerson måtte se tirsdagens oppgjør hjemmefra som følge av suspensjon. I fjor ble det exit i puljespillet for tyskerne, som da hadde Erling Braut Haaland i troppen.

Presset manager

Chelsea-manager Graham Potter hadde presset på seg foran tirsdagens oppgjør etter en svak periode i Premier League.

Chelsea brukte 3,6 milliarder kroner på nye spillere i januar. Totalt denne sesongen har London-klubben brukt 7,7 milliarder etter at de fikk nye eiere foran inneværende sesong. Samtidig har de solgt for bare 800 millioner, ifølge Transfermarkt.

Dortmund har på sin side spilt godt i Bundesliga etter at de mistet Haaland sist sommer. De gulkledde ligger bak serieleder Bayern München på målforskjell.

Dortmund-supporterne hadde med seg bluss og farget Stamford Bridge gul i minuttene etter kampstart, men det ble en sur åpning på kampen da Julian Brandt måtte byttes ut allerede etter fem minutter med en strekkskade.

Store sjanser

Marco Reus testet Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga på frispark etter et kvarter, men spanjolen greide akkurat å slå ballen unna. Etter det handlet det meste om hjemmelaget, som hamret løs på gjestenes mål.

Etter 25 minutter var Havertz svært nær, men avslutningen traff innsiden av stolpen og spratt ut på andre siden av målet.

Sju minutter før pause fikk Havertz igjen kjempetreff da han satte ballen i mål via tverrliggeren, men målet ble annullert for en offside i forkant. Også João Félix skapte en stor sjanse i den første omgangen.

To minutter før pause fikk blåtrøyene hull på byllen. Ben Chilwell kom seg fri på kanten og slo ballen inn foran mål. Der bommet Sterling først på ballen, men på returen hamret han ballen opp i nettaket bak en sjanseløs Alexander Meyer. Keeperen vikarierte for en skadd Gregor Kobel i tirsdagens kamp.

Straffespark

Helt i starten av 2. omgang fikk Chelsea muligheten på straffespark. Chilwells innlegg stoppet i hånden til Marius Wolf, og etter å ha tatt en lang VAR-sjekk, pekte dommer Danny Makkelie på straffemerket.

Havertz traff metallet igjen på straffesparket, men den måtte tas på nytt som følge av at Dortmund-spillerne var for tidlig inne i 16-meteren. På andre forsøk var tyskeren sikker og jublet for scoring.

Etter en snau time fikk Dortmund en god mulighet, men Jude Bellingham sleivet ballen utenfor fra kloss hold. Med et kvarter igjen scoret Conor Gallagher, men igjen fikk Chelsea en scoring annullert for en marginal offside.