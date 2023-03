Aursnes involvert i tre mål da Benfica herjet med Brugge

Aursnes er en viktig spiller i et lag som for tiden spiller noe av den beste angrepsfotballen i Europa. Laget herjer både i portugisisk serie og i mesterligaen, og Brugge ble rett og slett utklasset.

I sin rolle på venstre kant i 4-2-3-1-formasjonen startet Aursnes kontringen som endte med Rafa Silvas 1-0-mål, og han var tredje sist på ballen før Gonçalo Ramos på overtid i første omgang gjorde 2-0 med et dribleraid inne i feltet.

I det 57. minutt var Aursnes tredje sist på ballen igjen da Ramos ble tomålsscorer.

Nordmannen var på ballen flere ganger også i det lange angrepet som gikk forut for straffesparket João Mario omsatte i 4-0. Innbytter Gilberto ble klønete felt av Abakar Sylla etter en gjenvinning i feltet.

Innbytter David Neres gjorde 5-0 med et mål som først ble vinket av for offside, men korrekt godkjent etter VAR-gjennomgang. Bjorn Meijer scoret et trøstemål for Brugge med et skudd i krysset rett før slutt.

Ingen nåde

Benfica hadde gjort mye av jobben med 2-0-seier i bortekampen for tre uker siden, men laget viste ingen nåde hjemme i Lisboa. Allerede etter ett minutt lå ballen i mål etter João Marios elegante hælflikk bak standbeinet, men VAR oppdaget at Gonçalo Ramos var offside i forspillet, og målet ble annullert.

Hjemmelaget mistet konsentrasjonen et øyeblikk, og Hans Vanaken nikket et innlegg fra Casper Nielsen rett utenfor, men det var i motsatt ende av banen det skulle skje.

Benfica dro opp angrep etter angrep. I det 20. minutt var det flipperspill i Brugge-målgården da João Mario fyrte løs fra kort hold og Meijer reddet på strek via keeper Simon Mignolet.

Først i det 38. minutt ble det tellende resultat. Aursnes startet en kontring dypt på egen halvdel. Via Rafa Silva og João Mario havnet ballen hos Conçalo Ramos, som raidet på venstresiden og fant Rafa Silva inne foran mål. Han vendte bort Nielsen og lurte ballen i langhjørnet med utsiden.

Dribleraid

På overtid i omgangen smalt det igjen. Aursnes fikk et oppspill og la ballen ut til João Mario på venstresiden. Han startet inn i midten og ropte på ballen, men pasningen gikk til Gonçalo Ramos, som tråklet seg innover på banen forbi Brandon Mechele, så mellom Nielsen og Tajon Buchanan, før han skjøt i mål mellom beina på Sylla.

I det 57. minutt hadde Aursnes rom for skudd, men valgte å dytte ballen fram til Alejandro Grimaldo på kanten. Venstrebacken fant Ramos, som scoret ved nærmeste stolpe.

Aursnes ble flyttet ned i sekserrollen sentralt på midtbanen etter et av de mange byttene da kampen var avgjort. Antonio Nusa kom inn for Brugge og spilte det siste kvarteret, mens Andreas Schjelderup ble sittende på benken. Han må fortsatt vente på Benfica-debuten.