Uefa betaler tilbake etter billettkaoset i Paris

Uefa opplyser i en pressemelding at refunderingen vil dekke alle Liverpools 19.618 billetter. Dette gjelder for dem som ikke kom seg inn på stadion før klokken 21, eller som ikke kom seg inn på stadion i det hele tatt.

Når det gjelder Real Madrid-supportere som fikk problemer, vil Uefa løse dette gjennom sin egen kundeservice.

Tusenvis av Liverpool-tilhengere slapp ikke inn på stadion for å se gigantkampen mot Real Madrid. Kaoset førte til farlige situasjoner, og fransk politi brukte tåregass og pepperspray utenfor arenaen. Det førte til panikk.

Kraftig kritikk

Uefa har fått mye kritikk i etterkant av hendelsen i mai i fjor. I februar slo en uavhengig rapport fast at Uefa må bære hovedansvaret for det som skjedde på Stade de France.

Rapporten konkluderte blant annet med at det ikke er grunnlag for å si at supportere med falske billetter skapte kaoset i Paris. Denne forklaringen ble brukt av myndighetene i etterkant.

Det ble også pekt på at fransk politi ikke jobbet tett nok med Uefas folk, hvilket førte til opphopning av mennesker i et område som er notorisk kjent for å kunne gi kaotiske tilstander i forbindelse med kamper på Stade de France. Politiets bruk av tåregass og pepperspray ble også kritisert.

– Rettferdig

– Vi har tatt hensyn mange syn som er kommet til uttrykk offentlig og privat, og vi mener vi har laget en ordning som er omfattende og rettferdig, sier Uefas generalsekretær Theodore Theodoridis i pressemeldingen.

Kampen ble utsatt 36 minutter på grunn av kaoset. Real Madrid vant finalen 1-0.