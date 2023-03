Hoppsporten klar for historieskriving: – En deilig langfinger til mange

Etter mange års innbitt kamp kaster Maren Lundby og resten av hoppsirkuset på kvinnesiden seg utfor mammutbakken i Modum under avslutningen av Raw Air-turneringen. Rennet finner sted neste søndag.

Halvor Egner Granerud går langt i å antyde at symbolikken i det hopphistoriske øyeblikket knapt kan overdrives.

– I det større bildet er dette det viktigste rennet vi har i vinter. Det er en deilig langfinger til mange som har et litt trangsynt syn på livet, og som har et fryktelig kjedelig liv, sier han til NTB – og fortsetter:

– Symbolikken og tyngden i dette, og hva man velger å bruke det til utover bare skihopping, skal ikke jeg legge meg opp i. Men det er mulig å se dette som et symbol på mye i forhold til likestilling og den jobben som er gjort og må gjøres for at vi skal bruke hundre prosent av kapasiteten vi har i samfunnet, legger hoppstjernen til.

Det siste steget

Den norske sportssjefen Clas Brede Bråthen er blant dem som har jobbet hardt for at kvinnene skal få sjansen i verdens største hoppbakker. Han støtter opp om det Granerud sier.

– Jeg mener dette blir et av de største hopphistoriske øyeblikkene i forhold til å bryte barrierer. Kanskje er det den siste store barrieren som faller, sier han til NTB.

– Det blir spesielt, og jeg gleder meg veldig til å se spesielt Maren i Vikersund. Det blir et øyeblikk for i hvert fall mine historiebøker, legger Bråthen til.

Kampen for at kvinner skal få hoppe skiflyging har vært årelang. Motstanden har vært der. Landslagssjef Alexander Stöckl peker også på at de største barrierene i hoppsporten nå har falt.

– Dette er det siste steget, føler jeg, for at dameskihopp skal bli sett på riktig måte. Det er en del damer som virkelig kan fly bakken ned og sette verdensrekord. Det er ingen problem, sier han til NTB.

Viktig juryoppgave

Stöckl fremhever samtidig juryens rolle for at det historiske rennet i Vikersund skal få de positive fortegnene som hoppsporten ønsker seg.

– Juryen må være flink til å sette riktig fart. De må verken være for forsiktige, for defensive eller for offensive. Det blir litt av en utfordring, men jeg tror det kan bli skikkelig bra, sier landslagstreneren.

Sportssjef Bråthen er opptatt av det samme.

– Jeg håper vi har en jury som gjør det mulig for jentene å vise seg fram.

– Det innebærer?

– At de får den farten som de trenger for å hoppe langt på ski. Jeg vet at Ole Gunnar Fidjestøl sitter i den juryen, og han er en meget kompetent fyrt. Jeg tror det skal mye til at de andre får ødelagt det, smiler Bråthen.

15 beste

At skiflygings-milepælen nås på norsk jord, betyr også mye for hopptoppen.

– Visjonen vår er at vi vil være verdens viktigste hoppnasjon. Sånne hendelser hører hjemme i verdens viktigste hoppnasjon, sier sportssjefen bestemt.

Skiflygingsrennet i Vikersund avslutter årets Raw Air-turnering. Det er de 15 beste i sammendraget i turneringen som får muligheten til å hoppe i mammutbakken.