Klæbo varsler full VM-deltakelse også i Trondheim

Søndag gikk Klæbo inn til sølv på femmila bak Pål Golberg, og mesterskapsgullet på distanse må vente for 26-åringen.

Kraftanstrengelsen var den siste i Slovenia og markerte slutten på et råkjør med seks renn på elleve dager. VM i Trondheim i 2025 blir det samme, skal vi tro langrennsstjernen.

– Hvis jeg skulle gjort det på nytt, hadde jeg gjort akkurat det samme. Det er nok tid imellom, og jeg føler jeg har klart å restituere godt. Det er fryktelig nære at det blir helt optimalt, sa Klæbo på VGs spørsmål i pressesonen i Planica søndag.

Fasiten for verdenscuplederen i Slovenia ble tre gull, to sølv og en 4.-plass. Verdensmesterskapet i Trondheim om to år blir en stor opplevelse for Klæbo, som har vanskelig å se for seg at full pott går an der.

– Det er sikkert mulig, men, dæven, du skal være god for å ta seks av seks. Da skal du ha hjelp fra oven, tror jeg. Jeg var ikke i nærheten, sa Klæbo.

Nå venter noen rolige dager før blikket rettes mot nok en femmil i Holmenkollen til helgen.

– Jeg går ikke og gleder meg til den, skal jeg være ærlig. Det tror jeg blir seigt, sa medaljegrossisten.