Gull-Holund skal i tenkeboksen – usikker på om karrieren fortsetter

Fredag gikk veteranen åpningsetappen da Norge smadret konkurrentene og tok sin tolvte strake stafettseier i VM-sammenheng. Gullet var Holunds fjerde i VM, den sjette medaljen i et verdensmesterskap.

I tillegg har Nittedal-gutten to OL-medaljer, et stafettsølv fra Beijing i fjor samt bronsemedaljen på tremila med skibytte i Pyeongchang i 2018.

Etter at lysene slukkes i kjølvannet av femmila i Planica søndag, er det to år til neste mesterskap for langrennsløperne. Da vil Holund være 36 år. Romerikingen er på ingen måte sikker på at han blir å se i trønderhovedstaden.

– Nei, jeg skal ta en vurdering til våren. Jeg må bruke den neste måneden på å tenke litt, sier Holund til NTB om framtida.

Må satse maks

Han er tydelig på karrieren kan være ved veis ende om ikke altfor lang tid.

– Skal jeg fortsette, må jeg gjøre en avtale med meg selv og familien om at jeg kan satse på et såpass høyt nivå at jeg kan være med å ta nye medaljer. Det å være skiløper og ikke være god nok til å kjempe om medaljer, er ikke så kult, smiler 34-åringen – og fortsetter:

– Enten gjør jeg det hundre prosent, og da må jeg gå inn for det. Får jeg ikke til det, får jeg gi meg mens leken er god.

Dersom familierådet ender med at karrieren forlenges, blir planen å satse i minst to år til.

– Det er liksom VM i Trondheim (i 2025) som er gulroten her. VM på hjemmebane er noe ekstra. Det er absolutt noe å se fram til, sier Holund.

Mer motivert enn før

Holund syslet med tanken om å legge opp etter fjorårets OL i Beijing. Da ble det videre satsing. Det har blant annet sammenheng med at motivasjonen er større enn på lenge.

– Den har faktisk blitt bedre de siste årene. Merkelig nok. For noen år tilbake var den ikke like høy som nå, smiler romerikingen.

– Hva kommer det av?

– Jeg vet ikke. Når man blir eldre, blir man mer glad av de kjedelige tingene. Da jeg var yngre, var det kjedelig å gå langturer, det er ingen ungdom som synes det er spesielt gøy. Den gleden ved å gå en lang skitur i marka, er det imidlertid lite som slår nå. Treningsjobben er jeg veldig motivert for, og jeg er glad i å konkurrere også.

– Det er kabalen hjemme som må falle på plass hvis du skal fortsette?

– Ja. Jeg har en veldig tålmodig samboer. Heldigvis. Men desto mer jeg er ute og reiser, desto mer jobbing blir det på henne. Sånn sett må vi vurdere det. Det er en avgjørelse vi må være enige om begge to, sier Holund.

34-åringen og samboeren Anne Marie Dalen har sønnen Håkon sammen.