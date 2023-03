Wiklund sikret ny medalje i skøyte-VM – norsk rekord på 5000 meter

Med et kjempeløp gikk Wiklund inn til norsk rekord på tiden 6.46,15. Hennes tidligere personlige bestetid var på 6.53,86, og dermed smadret hun sin egen rekord på isen i nederlandske Heerenveen, og satte i tillegg norsk rekord.

– Det er den beste sølvmedaljen jeg har tatt, det er helt sikkert. Jeg tenkte at jeg ikke skulle gå ut for hardt og var med og kjempet lenge, sa Wiklund til Viaplay.

Wiklund har levert et kjempegodt mesterskap i Nederland. I tillegg til at hun tidligere søndag tok sølv på 1500 meter, sikret hun gullet på 3000 meter tidligere i mesterskapet.

– I mine drømmer så hadde jeg håp om å få med medalje hjem, men at jeg skulle få med meg tre medaljer – og ett gull – er helt sinnssykt, fortsatte Wiklund.

To sølv

Wiklund ble kun slått av distansedronningen Irene Schouten på 5000-meteren, mens tsjekkiske Martina Sablikova tok bronsen. Schouten satte ny banerekord i Heerenveen.

– Jeg visste det kom til å bli hardt. Jeg så på hennes rundetider samtidig som mine, sa Wiklund.

På 1500-meteren skulle Wiklund gå i tredje siste par, men måtte gå distansen alene da makkeren Qishi Li ikke stilte til start. Likevel gikk Wiklund inn til tiden 1.54,30. Dermed gikk hun opp i ledelsen forbi den da ledende Kimi Goetz med 0,96 sekunder.

Favorittseier

I paret etter gikk storfavoritt Antoinette Rijpma de Jong 0,76 sekunder raskere, og Wiklund sto dermed med nest beste tid. I siste par var ingen raskere og sølvet ble dermed norsk. Det ble hennes andre medalje så langt i mesterskapet.

– Det er veldig gøy. Skal jeg være ærlig så ble jeg litt satt ut på start, da jeg fant ut at jeg måtte gå alene. Men så tenkte jeg ok, jeg får bare legge det bak meg og tenke at jeg har gått mange gode løp alene i Norge, så jeg får bare gjøre det samme her, sa Wiklund til Viaplay etter VM-sølvet var i boks.

Wiklund er ikke sikker på om hun kunne nådd opp til gullet hvis hun hadde hatt en makker å gå med.

– Det var lang opp til gullet for så vidt, men det hadde nok hjulpet.

Japanske Miho Takagi tok bronsen, ni hundredeler bak Wiklund.