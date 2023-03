– Det handler om hvor tabloide og store overskrifter det blir. Det er tøft med uttak, og vi er bare mennesker vi også, sa Golberg etter gullet på en avsluttende femmila i ski-VM.

Søndagen startet med nyheten om at Sjur Røthe var blitt syk og erstattet med Martin Løwstrøm Nyenget. Flere eksperter var raskt ute i mediene og saget uttaket. De mente at formløperen Simen Hegstad Krüger burde ha vært foretrukket på grunn av at han hadde vunnet intet mindre enn tre gull tidligere i mesterskapet.

– Skandaleuttak, mente NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Vi får med oss det som blir sagt og skrevet. Det kan rote til relasjonene oss imellom når tidligere lagkamerater bruker så sterke ord. Det gjelder at vi snakker godt sammen. Vi er et lag, og det er en grunn til at vi er så gode. Vi skal sørge for at vi har det bra sammen i fortsettelsen også.

Les alt om ski-VM her!

Golbergs plass på laget var udiskutabel. Likevel kvernet det i hodet hans.

– Jeg tenkte på det før start at det hadde vært dritt for dem som ikke fikk gå om jeg gikk dårlig. Det er noe du kjenner på.

Golberg sier at prosessene er som de er, og at det alltid vil finnes folk som er uenige etter et uttak.

– Det er slik samfunnet vi lever i er blitt. Avisene og mediene skal ha sine klikk, og det oppleves slik at det konkurreres om å være mest tabloid. Sånn er det bare, og så må man velge om man vil ta det til seg, eller krummer nakken og går videre.