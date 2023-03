Warholm kriget til seg nytt EM-gull: – Var bare å hente fram vikinggenene

ISTANBUL, Tyrkia 20230304. Svenske Carl Bengström kommer på tredjeplass i 400 m-finalen for menn under innendørs-EM i friidrett i Istanbul, Tyrkia. Norges Karsten Warholm vinner og faller like etter målstreken. Belgiske Julien Waltrin på andreplass. Foto: FREDRIK SANDBERG /TT / NTB