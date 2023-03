Superinnbytter reddet Arsenal – avgjorde åtte minutter på overtid

Åtte minutter på overtid fikk Nelson tak i ballen i returrommet etter et hjørnespark og banket inn matchvinnerscoringen.

Gjestene fra sørkysten gikk rett i angrep fra avspark, og danske Philip Billing fikk æren av å prikke inn 0-1. Ifølge Opta kom scoringen etter 9,11 sekunder.

Etter hvilen doblet Marcos Senesi ledelsen, men det var ikke nok til å dra seieren i land. Noen minutter senere reduserte Arsenals midtbanemann Thomas Partey, mens Ben White utlignet til 2-2 med 20 minutter igjen å spille.

Bournemouth greide ikke å holde unna for hardkjøret hjemmelaget satte inn i sluttfasen.

Arsenal topper Premier League med en fem poengs luke på Manchester City.

Pangstart

Bournemouth straffet vertene på knallhardt vis i Nord-London. Billings nettkjenning etter få sekunder var likevel bare den nest raskeste scoringen i en Premier League-kamp.

Tidligere Southampton-spiss Shane Long scoret etter 7,69 sekunder mot Watford i 2019.

Senere i omgangen kom en umarkert Dango Ouattara til en avslutning på mål, men Aaron Ramsdale berget og unngikk dobling av borteledelsen. Tolv minutter etter hvilen klarte derimot ikke sisteskansen å stoppe Marcos Senesi.

Sen matchvinner

Arsenal reduserte på et hjørnespark noen minutter senere. Neto bokset ballen ut i feltet, og Emile Smith Rowe nikket den videre til Partey. Ghaneseren fant veien til nettmaskene.

Med en snau omgang igjen slo innbytter Reiss Nelson inn et innlegg. Bak i feltet fikk Ben White muligheten til å fyre av på mål, og avslutningen ble reddet først etter at ballen var over streken.

Det så lenge ut til at Arsenal skulle avgi poeng, men superinnbytteren Nelson fikk fulltreff åtte minutter på overtid.

Martin Ødegaards hjørnespark ble klarert ut i returrommet. Der fikk Nelson nok tid til å fyre av et skudd som suste inn i nettmaskene.