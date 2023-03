Riiber VM-konge etter sitt fjerde gull: – Ubeskrivelig

Kombinertstjernen tok sitt fjerde gull på like mange forsøk i verdensmesterskapet i Slovenia lørdag. Bak seiersrushet ligger det en langsiktig plan han møysommelig har meislet ut sammen med sine nærmeste.

Bestefar Harald har hele tiden vært blant de viktigste.

Les alt om ski-VM her!

Ikke lenge før Planica-VM gikk den gode støttespilleren til verdens beste kombinertløper bort. Samme dag mistet også Riiber bestemoren.

I begravelsen holdt kombinertesset en minnetale der han lovet å fullføre det prosjektet han hadde begynt på. Lørdag innfridde han det løftet til 20 i stil.

– Da var prosjektet fullført. Det gikk som det skulle gå, smiler Riiber etter at Planica-gull nummer fire, det åttende i karrieren i VM-sammenheng, er i boks.

Ikke mulig uten

Heming-løperen er klar på at han har funnet motivasjon i å skulle fullføre det han og bestefaren har jobbet for siden han var veldig liten.

– Dette har vært et langt prosjekt. Han, pappa og hele familien har vært støttespillere hele veien. De har vært med på hver eneste hoppøkt, smurt en haug med ski og vært med på hver eneste intervall. Dette hadde ikke vært mulig uten dem, sier Riiber til NTB.

– Hvorfor var det så viktig for deg å si det du sa i begravelsen?

– Det var litt for å skape forståelse for hvorfor jeg ikke ville være en del av minnestunden, og at jeg holdt meg litt på avstand fra alle under begravelsen. I tillegg var det viktig å si noen siste ord og sette ord på hva som var målsettingene våre sammen.

Minnestunden deltok han ikke på for å forsikre seg mot å bli syk. Riiber innrømmer at han helst skulle vært der.

– Det er i de øyeblikkene man er sårbar og ønsker å gi alle en god klem, smiler 25-åringen, men vet samtidig at bestefaren ville forstått avgjørelsen.

– Jeg tror han hadde banna fælt hvis han hadde sett meg gi et par hundre mennesker en stor bamseklem, smiler kombinertstjernen.

Fikk tårer i øynene

Sportssjef Ivar Stuan tar av seg hatten for den norske gullgrossisten.

– Jeg synes det var sterkt da han sto der i kirken. Det var tøft og veldig hardt for han, men han sa det på en veldig fin måte at han ikke kunne være med i minnestunden fordi han og bestefaren hadde et prosjekt han skulle fullføre, sier han til NTB.

– Jeg tror alle som var i kirken der og da, fikk tårer i øynene. Det var en veldig rørende seanse, der Jarl også fikk vist hvor stort et menneske han er, legger han til.

Riiber trente både før og etter besteforeldrenes begravelse i jakten på den gode VM-formen.

– Det tror jeg var akkurat det bestefar Harald ønsket at han skulle gjøre, sier Stuan.

Riiber la grunnlaget for sitt fjerde individuelle VM-gull med å vinne hoppdelen etter et monsterhopp på 147 meter lørdag. Det var fem meter over gjeldende bakkerekord. Deretter gikk han et solid langrenn som ikke levnet konkurrentene særlig sjanse i kampen om gullet.

Jens Lurås Oftebro gikk et taktisk godt løp og tok sølv. Han var samtidig slått med over minuttet. Verdenscupleder Johannes Lamparter fra Østerrike endte med bronsen.